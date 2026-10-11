Carol Ionescu, mărturisiri rare despre părinții săi, Magda Catone și Șerban Ionescu. „Și-au împărțit în mod egal și dojenile, și încurajările!” Cum a fost copilăria lui

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Crescut într-o familie de elite ale teatrului românesc, ca fiu al Magdei Catone și al regretatului actor Șerban Ionescu, Carol Ionescu își construiește cu drum propriu în lumea artistică.

Deși poartă pe umeri un nume cu o rezonanță uriașă în cultura românească, tânărul actor vorbește cu o sinceritate dezarmantă despre copilăria sa, despre anii de liceu în care și-a descoperit vocația și despre sfaturile părinților pe care abia astăzi ajunge să le înțeleagă pe deplin.

O copilărie privilegiată între dojeni și încurajări

Privind în urmă la anii formării sale, Carol Ionescu nu ezită să recunoască faptul că s-a bucurat de un mediu cald și protector. Cu toate acestea, el subliniază că adevăratul privilegiu nu a stat în notorietatea numelui de familie, ci în calitatea umană a celor care l-au înconjurat în primii ani din viață.

Mediul în care a crescut a fost marcat de echilibru și de o energie debordantă din partea sa. „Am avut o copilărie și o creștere privilegiate. Dar nu datorită poziției sociale a alor mei, ci pentru că m-au crescut doi părinți iubitori care au fost mereu înconjurați de oameni la fel de mișto ca ei”, a mărturisit Carol Ionescu într-un interviu pentru viva.ro.

Întrebat despre rigoarea din familie, actorul își amintește cu umor despre temperamentul său din copilărie: „Îmi place să cred că amândoi părinții și-au împărțit în mod egal și dojenile, și încurajările. Eu, până mi-a venit bunul-simț, eram, poți spune, zburdalnic. Dar e un understatement.”

Descoperirea trupei de teatru din liceu și drumul spre actorie

Chiar dacă teatrul a fost o prezență constantă în viața sa încă din fașă, decizia de a urma această cale s-a conturat în anii de liceu. La Liceul „George Coșbuc”, odată cu intrarea în trupa de teatru Brainstorming, Carol a găsit cadrul ideal în care să își exprime creativitatea și să se dezvolte alături de tineri care îi împărtășeau viziunea.

Acea etapă a reprezentat punctul de cotitură în care hobby-ul s-a transformat în vocație. „Responsabilă e intrarea în trupa de liceeni a Liceului Coșbuc, Brainstorming București. Mi-am găsit un trib acolo, cum se zice. Oamenii mei. Și nu cred că avea importanță dacă făceam fotbal, muzică sau teatru. Ci că creșteam împreună cu umor, deschidere către lume și dezmăț adolescentin”, povestește actorul despre perioada în care a înțeles că scena este locul lui.

Avertismentul părinților și îndoielile din spatele meseriei

Una dintre cele mai surprinzătoare mărturisiri ale lui Carol Ionescu este legată de prima reacție a părinților săi atunci când le-a comunicat intenția de a deveni actor. Magda Catone și Șerban Ionescu l-au sfătuit inițial să se orienteze spre un alt domeniu, conștienți de sacrificiile și incertitudinile pe care le presupune o carieră artistică.

Cu timpul, părinții și-au schimbat abordarea și l-au susținut, însă Carol recunoaște că provocările profesiei îl fac uneori să reevalueze acel sfat de la început. „Cred că prima lor poziție de a nu mă apuca de meserie e ceea ce acum, în perioada asta, mă face uneori să cred că ar fi fost mai bine să ascult. În fine, ei s-au răzgândit și eu m-am apucat între timp și am început să am și păreri solide, pe lângă faptul că-mi place munca mea. Dar îndoielile sunt sănătoase, în orice sens ar fi”, a concluzionat Carol Ionescu.

Foto – Facebook

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