Prințul Harry a dezvăluit că a intrat în depresie după ce a părăsit Marea Britanie și Familia Regală: „Am simțit că nu pot funcționa”

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Într-o serie de dezvăluiri emoționante făcute în cadrul platformei MasterClass, Prințul Harry a vorbit deschis despre episoadele de depresie, anxietate și amorțeală emoțională prin care a trecut, dar și despre decizia care îl ajută astăzi să își păstreze echilibrul alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor.

Prințul Harry, dezvăluiri despre lupta cu depresia

Retragerea din rolul de membru activ al familiei regale și mutarea temporară în Canada au adus o schimbare bruscă în viața Prințului Harry. Obișnuit să funcționeze într-un mediu tensionat, organismul său a reacționat puternic odată ce presiunea a dispărut.

„În două sau trei zile de la plecarea din acel mediu stresant, am avut o scădere a adrenalinei cum nu mai trăisem niciodată. A fost ca și cum aveam nevoie de stres pentru ca creierul meu să funcționeze. Am devenit inutil prin casă. Am intrat în depresie timp de aproximativ două săptămâni și am simțit că nu pot funcționa fără adrenalină”, a mărturisit Ducele de Sussex.

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Trauma neprocesată din copilărie și secretul redescoperirii mamei sale

Rădăcina adâncă a suferinței sale se află în pierderea tragică a Prințesei Diana, un moment dramatic petrecut pe când Harry avea doar 12 ani. Ducele a mărturisit că, timp de aproape două decenii, nu și-a permis să plângă și a confundat de multe ori reprimarea emoțiilor cu o formă de putere.

Ani la rând ducele de Sussex s-a luptat cu o vinovăție tăcută, simțind că orice clipă de fericire ar însemna o lipsă de loialitate față de memoria mamei sale.

„Nu am plâns când mi s-a spus că mama mea a murit, doar la înmormântarea ei, iar apoi nu am mai plâns aproape două decenii”, a mărturisit Prințul Harry.

„Eram convins că asta înseamnă putere, dar nu era. Era un băiat de 12 ani căruia nu i se permitea să se prăbușească și care nu avea nicio idee despre cum să se vindece. Am fost atât de mult timp amorțit emoțional pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit fără ea. Simțeam că trebuie să rămân trist și închis emoțional pentru a demonstra că îmi era dor de ea”, a povestit mezinul Prințesei Diana.

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Un moment de cotitură în procesul său de vindecare a avut loc în timpul terapiei, când un specialist i-a sugerat să caute parfumul pe care îl purta Diana. Mirosul familiar i-a readus instantaneu amintirile uitate și a funcționat ca o cheie care a dărâmat zidul emoțional pe care îl construise în jur.

„A fost ca și cum aș fi fost transportat într-o altă perioadă. A deblocat tot ceea ce fusese închis. „Pulverizarea parfumului mamei mele a fost aproape ca și cum aș fi dărâmat anumite cărămizi, astfel încât să pot vedea prin ele, iar anumite amintiri și experiențe au început să iasă la suprafață”, a dezvăluit Harry.

Prin intermediul consilierii, Prințul Harry a obținut în cele din urmă „permisiunea de a jeli” și a înțeles că mama lui și-ar fi dorit ca el să fie fericit, nu blocat pentru totdeauna în suferință.

Regula de 10 zile care îi salvează căsnicia și echilibrul emoțional

Astăzi, prioritățile Prințului Harry s-au schimbat radical. În prezent, viața de familie este principala sa sursă de energie și bucurie.

Pentru a păstra o armonie deplină între îndatoririle profesionale și cele de tată și soț, el și Meghan Markle au stabilit o regulă strictă: să nu petreacă niciodată mai mult de 10 zile departe de casă și de cei mici, Archie și Lilibet.

„Cheia pentru menținerea acestui echilibru este să nu petrec mai mult de zece zile departe de soția și copiii mei”, a subliniat Harry, convins că timpul petrecut alături de cei dragi este cea mai bună terapie.

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Sursă foto: Profimedia

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