  MENIU  
Home > Vedete > Prințul Harry a dezvăluit că a intrat în depresie după ce a părăsit Marea Britanie și Familia Regală: „Am simțit că nu pot funcționa”

Prințul Harry a dezvăluit că a intrat în depresie după ce a părăsit Marea Britanie și Familia Regală: „Am simțit că nu pot funcționa”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Oana Savin
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Într-o serie de dezvăluiri emoționante făcute în cadrul platformei MasterClass, Prințul Harry a vorbit deschis despre episoadele de depresie, anxietate și amorțeală emoțională prin care a trecut, dar și despre decizia care îl ajută astăzi să își păstreze echilibrul alături de Meghan Markle și cei doi copii ai lor.

Prințul Harry, dezvăluiri despre lupta cu depresia

Retragerea din rolul de membru activ al familiei regale și mutarea temporară în Canada au adus o schimbare bruscă în viața Prințului Harry. Obișnuit să funcționeze într-un mediu tensionat, organismul său a reacționat puternic odată ce presiunea a dispărut.

'Very poor drawing' by a young Queen Elizabeth II set for auctionIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

„În două sau trei zile de la plecarea din acel mediu stresant, am avut o scădere a adrenalinei cum nu mai trăisem niciodată. A fost ca și cum aveam nevoie de stres pentru ca creierul meu să funcționeze. Am devenit inutil prin casă. Am intrat în depresie timp de aproximativ două săptămâni și am simțit că nu pot funcționa fără adrenalină”, a mărturisit Ducele de Sussex.

Citește și: Cătălin Botezatu, reacție dură la adresa designerilor. „Calmați-vă, că ies pe post cu subiect și predicat și vă desființez!” Ce părere are despre Brigitte Pastramă

E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină
Recomandarea zilei

Citește și: Amalia Enache este o mamă exigentă. Ce reguli are pentru fiica ei: „Limite care nu sunt negociabile”

Trauma neprocesată din copilărie și secretul redescoperirii mamei sale

Rădăcina adâncă a suferinței sale se află în pierderea tragică a Prințesei Diana, un moment dramatic petrecut pe când Harry avea doar 12 ani. Ducele a mărturisit că, timp de aproape două decenii, nu și-a permis să plângă și a confundat de multe ori reprimarea emoțiilor cu o formă de putere.

Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Detaliul care a stârnit valuri de comentarii. „Mirabela Grădinaru nu știe...” Cum a apărut partenera președintelui Nicușor Dan, la o întâlnire de la Cotroceni. De ce rochia ei a devenit ținta dezbaterilor pe internet
Recomandarea zilei

Ani la rând ducele de Sussex s-a luptat cu o vinovăție tăcută, simțind că orice clipă de fericire ar însemna o lipsă de loialitate față de memoria mamei sale.

Nu am plâns când mi s-a spus că mama mea a murit, doar la înmormântarea ei, iar apoi nu am mai plâns aproape două decenii”, a mărturisit Prințul Harry.

Eram convins că asta înseamnă putere, dar nu era. Era un băiat de 12 ani căruia nu i se permitea să se prăbușească și care nu avea nicio idee despre cum să se vindece. Am fost atât de mult timp amorțit emoțional pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit fără ea. Simțeam că trebuie să rămân trist și închis emoțional pentru a demonstra că îmi era dor de ea”, a povestit mezinul Prințesei Diana.

Citește și: Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a semnat cu Pro TV: „Suntem oficial colege”

Citește și: Anca Serea, despre schimbarea majoră din familia ei. Cum se descurcă Sarah în Italia, la facultate: „Asta era temerea mea numărul 1”

Un moment de cotitură în procesul său de vindecare a avut loc în timpul terapiei, când un specialist i-a sugerat să caute parfumul pe care îl purta Diana. Mirosul familiar i-a readus instantaneu amintirile uitate și a funcționat ca o cheie care a dărâmat zidul emoțional pe care îl construise în jur.

A fost ca și cum aș fi fost transportat într-o altă perioadă. A deblocat tot ceea ce fusese închis. „Pulverizarea parfumului mamei mele a fost aproape ca și cum aș fi dărâmat anumite cărămizi, astfel încât să pot vedea prin ele, iar anumite amintiri și experiențe au început să iasă la suprafață”, a dezvăluit Harry.

Prin intermediul consilierii, Prințul Harry a obținut în cele din urmă „permisiunea de a jeli” și a înțeles că mama lui și-ar fi dorit ca el să fie fericit, nu blocat pentru totdeauna în suferință.

Regula de 10 zile care îi salvează căsnicia și echilibrul emoțional

Astăzi, prioritățile Prințului Harry s-au schimbat radical. În prezent, viața de familie este principala sa sursă de energie și bucurie.

Pentru a păstra o armonie deplină între îndatoririle profesionale și cele de tată și soț, el și Meghan Markle au stabilit o regulă strictă: să nu petreacă niciodată mai mult de 10 zile departe de casă și de cei mici, Archie și Lilibet.

„Cheia pentru menținerea acestui echilibru este să nu petrec mai mult de zece zile departe de soția și copiii mei”, a subliniat Harry, convins că timpul petrecut alături de cei dragi este cea mai bună terapie.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Prințul Harry și Prințesa Diana

Sursă foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
Unde dispare de fapt grăsimea din corp când slăbim: cercetătorii au desființat cel mai mare mit despre transpirație și pierderea în greutate
GSP.ro
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Fiica fostului internațional român a urmărit de pe Arena Națională victoria celor de la FCSB: „Tata e de vină”
Click.ro
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Citește și...
„FCSB a jucat 4-2-3-ZERO! De ce nu joacă Stoian?” Garita, distrus de Pușcas, Vochin și Răchită!
Cum verifici dacă ai datorii la ANAF în 2026. Metoda prin care afli în câteva minute ce sume apar pe numele tău
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
A doua galerie a tunelului Boița 1 de pe Autostrada Sibiu-Pitești a fost străpunsă
Micutzu, dezvăluiri despre lupta cu depresie. Comediantul a vorbit deschis despre cum a trecut peste: „Am reușit doar ridicându-mă din pat”
Cine și-o mai amintește pe Cristina Rus de la trupa Blondy? Imagine rară cu vedeta care a dispărut din showbiz
Imagini cu casa de vis a Mihaelei Bilic. Schimbarea care i-a transformat radical oaza de pe valea Prahovei

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Carol Ionescu, mărturisiri rare despre părinții săi, Magda Catone și Șerban Ionescu. "Și-au împărțit în mod egal și dojenile, și încurajările!" Cum a fost copilăria lui
Carol Ionescu, mărturisiri rare despre părinții săi, Magda Catone și Șerban Ionescu. "Și-au împărțit în mod egal și dojenile, și încurajările!" Cum a fost copilăria lui
Mircea Solcanu, despre momentele critice din viața sa: "M-am panicat că voi muri de foame!" Prin ce a trecut după plecarea din televiziune
Mircea Solcanu, despre momentele critice din viața sa: "M-am panicat că voi muri de foame!" Prin ce a trecut după plecarea din televiziune
Proiecte speciale
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Tu le rezolvi pe toate? Câștigă cu improvizația ta financiară!
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Declin european în educație. Care sunt cauzele reale ale rezultatelor slabe la testele PISA 2025
Libertatea.ro
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Un român a spus cât câștigă în Irlanda și ce loc de muncă și-a găsit: „Destul de bine pentru un salahor ca mine”
Avantaje
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elena Udrea publică imaginile arestării ei și un mesaj incredibil: “Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută…
Elle
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Mai îndrăgostite ca oricând! Celebra cântăreață și iubita ei, surprinse în ipostaze pasionale pe străzile din Paris. Ce au remarcat paparazzi
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Noi detalii tragice despre ultimele zile de viață ale lui Presley Gerber, fiul cuplului Cindy Crawford & Rande Gerber. Ce au dezvăluit apropiații familiei
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Eşarfa a fost roşie! Cheloo şi Mihai Ban au părăsit Asia Express. Duminică începe etapa mult aşteptată a schimbului de echipe
Horoscop 12 octombrie 2026. O zodie face progrese la serviciu, o zodie are noroc în dragoste și o zodie poate pierde bani dacă nu este atentă
Horoscop 12 octombrie 2026. O zodie face progrese la serviciu, o zodie are noroc în dragoste și o zodie poate pierde bani dacă nu este atentă
Horoscop 11 octombrie 2026. Cine are noroc în dragoste, cine strălucește la serviciu și cine trebuie să fie atent la bani
Horoscop 11 octombrie 2026. Cine are noroc în dragoste, cine strălucește la serviciu și cine trebuie să fie atent la bani
Ce fel de mamă este Aylin Cadîr. Actrița din Fără Urmă are doi copii: „Observ nevoia și o servesc. Sunt într-un continuu dans cu ei” / Exclusiv
Ce fel de mamă este Aylin Cadîr. Actrița din Fără Urmă are doi copii: „Observ nevoia și o servesc. Sunt într-un continuu dans cu ei” / Exclusiv
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, pasiune neașteptată la 21 de ani. David a intrat pe mâna unei legende a boxului românesc. "Îi place foarte mult!"
Fiul Iulianei Marciuc și al lui Adrian Enache, pasiune neașteptată la 21 de ani. David a intrat pe mâna unei legende a boxului românesc. "Îi place foarte mult!"
Observator News
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă. Nu e nevoie de o calificare specială sau de experienţă
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă. Nu e nevoie de o calificare specială sau de experienţă
Libertatea pentru Femei
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Răzvan Lucescu, din nou în doliu! Încă o tragedie în familia greu încercată! Doamne, ce anunț trist
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
Anunț-fulger de ultimă oră despre Mădălina Ghenea! Imaginea îngrijorătoare publicată acum! “Sunt foarte fericită că sunt în viață”
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
20 de vedete care au trecut prin cea mai cumplită durere. Și-au îngropat propriii copii
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Cum arată și ce face Linda Gray la 86 de ani. Sue Ellen din „Dallas” a trecut printr-o dramă cumplită: „Nu te împaci niciodată cu asta”
Viva.ro
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
Ce a putut face Ian la o zi după ce a urinat pe scenă, la Arenele Romane, i-a revoltat și mai rău pe toți: „Doamne ferește". A apărut totul pe filmare! Reacții peste reacții după gestul lui
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
E mereu machiată și aranjată până la ultimul fir de păr, și este o împătimită a brand-urilor de LUX, iar bijuteriile ei valorează o avere. Cum arată soția lui Honorius Prigoană și ce atrage imediat atenția la ea
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Traian Băsescu a produs un adevărat seism în mediul online cu această declarație! A tăcut cât a tăcut, dar acum a zis-o DIRECT! Ce-a putut să spună fostul șef al statului despre Prima Doamnă Mirabela Grădinaru: ”Mersul...”
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Anna Széles a vorbit. Ce a facut-o sa renunte la Florin Piersic: «Indifelitate.......»
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Weekend negru pentru o singură zodie. Primele zile din octombrie aduc o cumpănă greu de uitat
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Serialul care a ajuns pe locul 1 pe Netflix și are doar 4 episoade. Misterul care îi ține pe spectatori în fața ecranelor
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Ordinul de Malta. Ce este, de fapt, organizația care l-ar fi făcut „senator” pe Călin Georgescu
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
13 alimente care pot încetini îmbătrânirea creierului după 50 de ani, potrivit neurologilor
13 alimente care pot încetini îmbătrânirea creierului după 50 de ani, potrivit neurologilor
Avertisment pentru părinți: 10 tipuri de prieteni de care adolescenții ar trebui să se ferească
Avertisment pentru părinți: 10 tipuri de prieteni de care adolescenții ar trebui să se ferească
Neti Sandu, avertisment pentru o zodie în octombrie! Problemele amânate nu mai pot fi ignorate
Neti Sandu, avertisment pentru o zodie în octombrie! Problemele amânate nu mai pot fi ignorate
Stațiunea balneară preferată de Carol Davila, un paradis balnear pentru toate anotimpurile
Stațiunea balneară preferată de Carol Davila, un paradis balnear pentru toate anotimpurile
TV Mania
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Raiul pe pământ! Mirela Vaida trăiește într-o casă de vis, cu 5 camere, perete de sticlă spre pădure și piscină de 30.000 €. Cum arată locuința vedetei [GALERIE FOTO]
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Richard Abou Zaki a dat o petrecere de 30 de ani cum rar vezi! 10.000 mp, 25 de artiști și 12 chefi au fost parte din evenimentul spectaculos. Vezi imaginile!
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Dezvăluirea momentului la Antena 1! Cine a propus-o pe Irina Fodor la «Asia Express» după plecarea Ginei Pistol: Mona Segall a spus adevărul
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
Diana Munteanu și-a arătat vila de lux! 👀 Dressingul vedetei este impresionant: oglindă uriașă și o colecție de genți care fură imediat privirile. Cum arată locuința? Galerie foto
CSID.ro
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Cum a descoperit, de fapt, Cătălin Botezatu că are cancer de colon: ”Simțeam o serie de înțepături în acest punct”
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
Boala de care suferă Armina de la „Insula Iubirii”. Marcel, soțul ei, a dezvăluit problemele de sănătate ale concurentei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei
Libertatea
Fructul pe care un cercetător în longevitate îl mănâncă în fiecare zi: ajută la reducerea riscului de boli cronice și demență
Fructul pe care un cercetător în longevitate îl mănâncă în fiecare zi: ajută la reducerea riscului de boli cronice și demență
„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei” la ANM: Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei pe parfumuri, haine și accesorii
„Sutien de lux cu prețul de peste 1.000 de lei” la ANM: Diana Buzoianu denunță cumpărături de peste 300.000 de lei pe parfumuri, haine și accesorii
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă, dar angajatul trebuie să aibă un nas fin. Locul de muncă inedit din insulele Mării Baltice
Salariu de 2.000 de euro pentru o săptămână de muncă, dar angajatul trebuie să aibă un nas fin. Locul de muncă inedit din insulele Mării Baltice
Antrenorii de la „Vocea României” 2026 și-au mărit echipele. Cine a urcat pe scenă în ediția de aseară
Antrenorii de la „Vocea României” 2026 și-au mărit echipele. Cine a urcat pe scenă în ediția de aseară
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton