Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a semnat cu Pro TV: „Suntem oficial colege”

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Andra și fiica sa, Eva Măruță, sunt oficial colege la Pro TV. Micuța actriță a început filmările pentru serialul de comedie „Tati Time”, iar mama sa a fost alături de ea în prima zi pe platou.

Andra, prima reacție după ce fiica ei a semnat cu Pro TV

Eva Măruță face un nou pas în cariera sa de actriță, reluând rolul Mayei în serialul de comedie „Tati Time”, produs de Pro TV. Andra a fost alături de fiica sa în prima zi de filmare, declarându-se copleșită de emoție și mândrie.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu, la «Românii au Talent», iar fata mea e Maya în noul serial «Tati Time», tot la Pro TV. Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare. Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac. Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus”, a transmis Andra într-un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

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„Sunt o mamă mândră”

Serialul „Tati Time” promite să aducă zâmbete pe chipurile telespectatorilor, abordând cu umor și căldură provocările unei familii moderne. În centrul poveștii se află Iustin, un tată iubitor, dar total neconvențional, interpretat de actorul Alex Bogdan. Trioul principal este completat de Eva Măruță, în rolul adorabilei Maya, și de actrița Raluca Aprodu, care revine ca Sânziana. Din distribuție fac parte și alți actori îndrăgiți precum Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici.

Pe platourile de filmare, Andra a avut doar cuvinte de laudă pentru fiica sa și pentru echipa din jurul ei. „Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a spus artista, citată de Libertatea.

Foto: Instragram

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