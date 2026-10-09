Amalia Enache este o mamă exigentă. Ce reguli are pentru fiica ei: „Limite care nu sunt negociabile”

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Amalia Enache a vorbit despre relația cu fiica ei și a recunoscut că este o mamă exigentă. Cu toate acestea, știrista încearcă să nu îi ofere sfaturi nesolicitate, ci mai degrabă să o asculte. Iată ce fel de mamă este Amalia Enache.

Ce relație are Amalia Enache cu fiica ei

Amalia Enache a povestit cum îmbină viața profesională cu cea personală și spune că sacrifică aproape întotdeauna somnul.

Vedeta se trezește de dimineață, deși termină munca după miezul nopții. Ea își duce mereu fiica la școală, iar la întoarcere, vine singură, pentru că așa își dorește ea.

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Pentru că este ocupată, Amalia Enache spune că își dorește să petreacă timp cu fiica ei, așa că în fiecare dimineață se trezește înaintea și ei și îi pregătește micul dejun.

În plus, știrista spune că are o relație apropiată cu fiica ei și îi povestește tot.

„Mă bucur că avem o relație foarte apropiată și îmi povestește tot. Să știi că am învățat ceva foarte important în relația cu copilul: să nu sar imediat cu sfaturi. Uneori, copiii la fel ca oamenii mari vor doar să fie auziți și nu să venim imediat cu judecata, cu o critică de genul: „vai, dar ar trebui tu să faci așa și pe dincolo”!

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Eu cred că funcționează foarte mult acest lucru, deși ca orice mamă sunt tentată și să dau sfaturi, dar lupt foarte mult cu mine să nu sar imediat cu un sfat și, mai degrabă, să-i ascult povestea și să o întreb pe ea cum i se pare și ce crede că ar fi mai bine de făcut. Prin urmare, prefer să fiu mai degrabă un ghid pentru ea decât o voce din asta care vine de sus și îți spune ce ai de făcut în viață”, a explicat Amalia Enache pentru Click!

Ce reguli îi impune știrista fiicei sale

Vedeta PRO TV recunoaște că este o mamă exigentă și spune că îi impune fiicei sale, Alma, limite clare. Ea nu are voie să petreacă prea mult timp pe telefon.

„Sunt destul de exigentă. Cred că sunt mai degrabă o mamă cu limite clare, care nu sunt negociabile și asta mi-am dat seama de când era ea foarte mică. Mi-am dat seama că sunt lucruri care nu duc nicăieri dacă sunt prea permisivă. De exemplu, îi limitez timpul pe telefon și acum la 10 ani.

Are lucruri de făcut non stop și nu are timp de stat în niciun caz pe telefon, decât maxim o jumătate de oră! Preferăm să mai punem câte un film, ne uităm împreună, adică am ghidat-o mai degrabă spre filme, despre povești mai lungi decât spre povești scurte”, a spus Amalia Enache.

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