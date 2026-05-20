A folosit un singur truc și a topit kilogramele! Cum a slăbit Amalia Enache fără regim strict. „Sunt fericită!”

Amalia Enache (48 de ani) a vorbit deschis despre transformarea sa fizică din ultima perioadă și a demontat miturile legate de slăbit, dezvăluind regulile stricte care au ajutat-o să își recapete silueta. Prezenta la un eveniment caritabil organizat de Fundația Renașterea, vedeta Pro TV a atras toate privirile cu o formă fizică de invidiat.

Deși schimbarea este extrem de vizibilă, știrista a ținut să precizeze că secretele din spatele imaginii sale proaspete nu țin de diete drastice, ci de o mobilizare serioasă în privința sportului și de eliminarea unui obicei extrem de nociv: ciugulelile dintre mese.

Capcana kilogramelor de pe cântar și revenirea la sport după o pauză uriașă

Întrebată despre secretul siluetei sale, Amalia Enache a mărturisit cu sinceritate că transformarea se datorează în mare parte faptului că a reluat mișcarea. Jurnalista a explicat că nu numărul de kilograme pierdute contează cel mai mult, ci modul în care corpul se tonifică în momentul în care sportul redevine o rutină, mai ales după o perioadă lungă de inactivitate în care lipsa de energie părea greu de învins.

„Nu am slăbit atât de mult, dar pare… În kilograme nu este atât de mult, dar se așază în momentul în care faci sport, cumva, se așază lucrurile altfel. Făcusem o pauză foarte lungă de sport, față de cum eram eu obișnuită. Cred că niciodată nu am făcut o pauză atât de lungă de sport.

A fost o perioadă mare. Cred că femeile mă înțeleg. Sunt momente în care nu ai tragere de inimă, ți se pare că ești prea obosit să faci asta și că nu mai ai cum să incluzi și sportul în program. Dar, culmea e că te face să te simți și mai obosit dacă nu faci suficientă mișcare și am reușit, în sfârșit, să mă mobilizez pentru asta și sunt fericită”, a explicat jurnalista, într-un interviu pentru viva.ro.

Regula de aur în alimentație: eliminarea ciugulelilor

Deși sportul a avut un rol estetic major, Amalia Enache este conștientă că disciplina alimentară reprezintă baza oricărei schimbări corporale. Vedeta a subliniat că nu crede în miracole realizate doar prin mișcare, ci în atenția acordată porțiilor și calității mâncării. Pentru ea, cheia succesului a fost mărirea pauzelor dintre mese și renunțarea definitivă la gustările luate pe fugă.

„Nu se poate să slăbești doar prin sport. Nu există. Dar sportul reașază cumva lucrurile, acolo. Dar, important este să fii foarte atent la mâncare și asta spun astăzi, după ce n-am putut să mă hotărăsc între o amandină și savarină. Da, da. Clar. Și puțin.

De fapt, în primul rând, în cazul meu, am mese mult mai puține ca înainte, fără niciun fel de ciuguleală. Să las o distanță mare între mese, să las metabolismul să lucreze. Sunt mari tentațiile pentru că peste tot este câte ceva așa și acolo mi se pare că e principalul păcat, cel puțin în cazul meu. În momentul în care am renunțat la orice tip de ciuguleală, s-a văzut imediat”, a dezvăluit jurnalista.

Meniul nocturn de la Pro TV: Ce mănâncă vedeta după miezul nopții

Unul dintre cele mai mari mituri din nutriție – cel conform căruia nu trebuie să mai mănânci după ora 18:00 sau 20:00 – este complet dat peste cap de ritmul de viață al Amaliei Enache.

Din cauza programului de muncă, fiind la pupitrul Știrilor Pro TV de la ora 23:30, vedeta se confruntă cu un val de adrenalină la finalul jurnalului, moment în care cina devine obligatorie. Totuși, secretul constă în calitatea preparatelor alese alături de colegii din tura de noapte.

„La mine asta cu să nu mănânci seara… Eu sunt în direct la 23.30 și e absolut imposibil ca ultima masă a mea să fie până în ora 20.00, pentru că, după ora 12, după adrenalina cu știrile mi se face foame.

Mănânc și acolo, cu colegii mei la serviciu, dar ușurel, am o colegă care face salata aproape în fiecare zi, dar o salată bună, de pătrunjel, sos de rodie, năut și cu foarte multe verdețuri și, cumva, noi mâncăm mai târziu dar ușor. Noi, tura de noapte”, a conchis Amalia Enache.

