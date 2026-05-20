Scandalul momentului în muzica românească. Florin Chilian, acuzații de plagiat la adresa lui Mihai Mărgineanu: „Ai furat cântecele și ai spus că sunt ale tale”

Florin Chilian îl acuză pe Mihai Mărgineanu că și-ar fi înregistrat pe numele său mai multe melodii care nu îi aparțin. Actorul din Las Fierbinți ar fi furat versurile unui scriitor român, susține Florin Chilian. Iată despre ce este vorba în scandalul momentului.
„A furat, dar a și cântat… Un scriitor îi bate obrazul lui Mihai Mărgineanu #Ciordiles că i-a furat versurile. Poezia „Evoluția”, după care a fost făcut cântecul „Dor de tată”, a fost scris în anul 2001, de Traian Calancia. Această poezie apare în volumul „În grădina lui Dumnezeu”, publicat la editura Axa, tot în 2001. Autorul a înregistrat poeziile la Uniunea Scriitorilor din România și se pot percepe taxe pentru drepturile de autor, în baza Număr Standard Internațional
Ai furat toate cântecele demunte ale adolescențelor noastre și ai spus că-s ale tale.
Ai furat toate cântecele mahalalelor bucureștene interbelice și nu numai și ai spus că-s ale tale.
Ai făcut fals și uz de fals în acte declarând la UCMR că te ocupi tu de toate drepturile pentru că în conformitate cu dispozițiile art,145 alin.3 din Legea nr. 8/1996 cu modificările și completările ulterioare, privind drepturile de autor și drepturile conexe ai tot dreptul, și așa ai furat banii cuveniți creatorilor originali ai cântecelor și ai tuturor artiștilor din țara asta.
Ciordiles, du-te! Pleacă!”, a fost unul dintre mesajele lui Florin Chilian.
Ce spune Mihai Mărgineanu
Mihai Mărgineanu spune că are o singură melodie pe care a declarat-o ca fiind din folclor, iar restul pieselor le-a înscris pe numele lui și al altor doi prieteni, ca fiind 100% creații ale sale.
„Eu când am făcut acest cântec, m-am sculat la 3 dimineața. Când ajungeam la ultima strofă pe care o scrisesem, m-a bușit plânsul”, a declarat Mihai Mărgineanu, în podcastul lui Pepe.
Scriitorul Traian Calancia, dezamăgit de Mărgineanu
Scriitorul Traian Calancia și-a exprimat dezamăgirea față de declarațiile lui Mihai Mărgineanu. El a criticat faptul că actorul și-a asumat ca fiind al lui textul din poezie „Evoluția”.
„Sunt profund dezamăgit și afectat de tupeul domnului Mărgineanu de a-și însuși un text care nu-i aparține. Totuși lumea trebuie să știe adevărul. Ce nu știe el este faptul că poezia constituie libretul unei rate cu care domnul Cărbunescu a câștigat un premiu și o mențiune la niște concursuri, poezia este în repertoriul cantautorului Zoltan Octavian Butuc și al unei interprete din Republica Moldova.
Cei care o cântă au verificat autenticitatea ei și au acordul meu scris, prin autoritatea muzicală românească. Rușine domnului #Mărgineanu!”, a declarat scriitorul Traian Calancia.