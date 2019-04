Cum arată soția lui Mihai Mărgineanu

Mihai Mărgineanu, în vârstă de 49 de ani, preferă să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor și dacă el însuși este o prezență rară la evenimentele mondene, ei bine, soția lui cu atât mai mult. Însă, iată că zilele trecute, cei doi au apărut la premiera spectacolului „Class”, regizat de Felix Alexa la Teatrul Național din București.

„Am venit să îl văd pe Giani (actorul Gavril Pătru – n.r.), care m-a invitat, spunându-mi că este un spectacol foarte bun, care nu trebuie ratat. Am profitat că am avut o pauză de filmare, din cauza unor întâmplări neprevăzute, așa că am venit la TNB”, – a declarat Mihai Mărgineanu.

Mihai Mărgineanu va relua seria concertelor din București și din țară începând cu luna mai și timpul liber și-l va dedica prietenilor dar și pasiunii sale, aceea de pilot cu brevet pentru avioane ușoare.

Sursă foto: Libertatea