Nicolae Voiculeț, internat în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă celebrul naist: „Lupt să-mi recapăt puterea și respirația”

Celebrul naist Nicolae Voiculeț trece printr-o grea încercare, fiind internat de 10 zile în spital. Artistul a vorbit pe rețelele sociale despre starea sa de sănătate, moment și-a rugat fanii să se roage pentru el.

Nicolae Voiculeț, maestrul naiului, traversează o perioadă dificilă, fiind internat în spital de mai bine de 10 zile. Artistul, recunoscut pentru talentul său de a transforma respirația în muzică, a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele sociale, cerând sprijinul celor care îl apreciază.

„Dragii mei, vă scriu dintr-o perioadă grea a vieții mele. Nu mă simt bine și încă lupt să-mi recapăt puterea și respirația. Sunt 10 zile de când sunt aici. Pentru un om care și-a dedicat viața transformând respirația în sunet, poate cea mai grea încercare este să învețe din nou să respire cu răbdare, cu credință și cu speranță”, a scris artistul în mediul online.

Mesajul său, publicat pe Facebook, continuă cu o sinceritate dezarmantă: „Nu obișnuiesc să cer ajutor. Dar astăzi simt nevoia să vă spun sincer că am nevoie de voi. De rugăciunile voastre, de gândurile voastre bune și de energia oamenilor care încă mai cred în lumină, în muzică și Dumnezeu”.

Artistul, amintiri din locul în care s-a născut și copilărit

Într-un moment de introspecție, Nicolae Voiculeț a rememorat copilăria sa, petrecută în liniștea Munților Bucegi, locul unde a descoperit pentru prima dată magia sunetului.

„M-am gândit mult la copilăria mea, la Munții Bucegi și la liniștea din care s-a născut primul meu sunet. Și poate tocmai de aceea cred că omul nu este cu adevărat singur atunci când iubirea oamenilor îl însoțește. Vă mulțumesc tuturor celor care mi-ați scris, care v-ați rugat pentru mine și care mi-ați fost aproape în tăcere. Respir. Lupt. Cred. Cu recunoștință, Nicolae Voiculeț”, a mai scris artistul.

Maestrul naiului a revenit ulterior cu un alt mesaj, mulțumindu-le celor care i-au trimis gânduri bune și sprijin în această perioadă: „Vă citesc mesajele unul câte unul… și poate nu realizați câtă putere poate aduce un simplu gând bun unui om care se luptă să respire și să se ridice din nou. Acum am simțit că nu sunt singur. Vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru lumină, pentru iubire și pentru faptul că încă mai există oameni care știu să fie oameni”.

Optimist și plin de recunoștință, Nicolae Voiculeț a promis că, odată ce va trece peste această încercare, își va dedica prima respirație transformată în muzică celor care i-au fost alături.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă voi întoarce. Iar prima respirație pe care o voi transforma din nou în sunet va fi pentru voi. Vă îmbrățișez cu recunoștință, Nicolae Voiculeț”, a mai scris artistul.

Sursă foto: Facebook

