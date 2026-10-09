Anca Serea, despre schimbarea majoră din familia ei. Cum se descurcă Sarah în Italia, la facultate: „Asta era temerea mea numărul 1”

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Anca Serea trece prin niște schimbări importante în familie. Sarah, fiica ei cea mare a plecat la facultate în Milano, deși a încercat să o convingă să rămână în România. Tânăra studiază acum la Istituto Maragoni Milano, îndeplinindu-și visul de când era copil.

Anca Serea, despre mutarea fiicei sale în Milano: „Era temerea mea”

Vedeta a explicat că a înțeles dorința fiicei sale de a studia în Italia, deși a încercat luni de zile să îi schimbe părerea.

Înainte ca fiica ei să se mute la Milano, soția lui Adrian Sînă a mers personal să vadă apartamentul în care va locui fiica ei. Ea spune că încercarea de a găsi o cazare a fost o adevărată provocare, care a durat aproape jumătate de an.

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„Felicitări ei, pentru că ea a fost încăpățânată și și-a dorit foarte mult. Mulțumim mult, Doamne ajută! Să fie sănătoși toți copiii. Sunt de admirat și sunt foarte curajoși. Îți dai seama, să lași confortul casei tale, părinții, faptul că ai prieten aici, ai rutina ta acasă și să iei decizia să pleci într-o țară străină și fără nimeni, pentru că ea nu cunoștea pe nimeni. A plecat absolut singură. Eu am încercat să o conving și eu și David și Adrian, să vorbim cu ea, să o convingem să rămână în România, dar ea era hotărâtă de ani de zile. A fost visul ei de când era mică”, a explicat Anca Serea pentru Libertatea.

I-a găsit apartament în centrul orașului

Ea a explicat că temerea ei cea mai mare era legată de siguranța fiicei sale, așa că a vrut ca locuința în care va sta tânăra să fie într-un loc cât mai central.

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„Nu, nu stă în campus, stă în chirie, într-un apartament foarte frumos. Am ținut neapărat să fie așezată bine și cât mai în siguranță, în primul rând, pentru că asta a fost temerea mea numărul 1, din punct de vedere al siguranței. Este la 15 minute de mers pe jos până la universitate și la 12 minute de Duomo din Milano. Blocul este super central, e o zonă foarte sigură”, a spus vedeta.

Ea a explicat că s-a chinuit jumătate de an să găsească o cazare și că procesul este foarte complicat și costurile sunt foarte mari. Anca Serea a spus că a avut noroc cu o româncă angajată la o agenție de imobiliare din Italia, care a ajutat-o să găsească apartamentul.

Vedeta a mers personal să vadă locuința, însă spune că nu este liniștită și că vorbește cu fiica ei minim două-trei ori pe zi pe videocall.

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