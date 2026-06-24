Anca Serea a spus totul, după ce s-a zvonit că divorțează de Adi Sînă. Cum stau lucrurile între cei doi: „Iată că m-am înșelat”

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Anca Serea a vorbit despre subiectul zvonurilor privind divorțul dintre ea și Adi Sînă. Vedeta a lămurit întreaga situație și a vorbit pe larg despre cum stau lucrurile între ea și soțul ei.

Anca Serea, adevărul despre presupusul divorț de Adi Sînă

Subiectul presupusului divorț dintre Anca Serea și Adi Sînă a ținut primele pagini ale presei mondene în ultima perioadă. Fanii au tras concluziile după câteva detalii apărute pe rețele de socializare.

Zvonurile au fost infirmate de către fosta prezentatoare TV. După ce artistul nu a mai postat fotografii alături soția lui pe internet, Anca Serea i-ar fi dat unfollow, iar fanii au tras rapid concluzia că cei doi nu mai formează un cuplu.

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„De astăzi dimineață, dragilor, tot îmi țârâie telefonul, mă bâzâie… Nu știu de ce… Adică știu de ce… Dar dintr-un motiv absolut aberant pe care nu vreau să-l dezbat încă aici. Pentru că îi rog pe stimabilii jurnaliști să își facă treaba cum trebuie, da? Și după aia să mă contacteze. Vă pup”, a spus soția lui Adi Sînă în filmulețul de pe Instastory.

„Ne pregătim de vacanță”

Anca Serea a fost contactată de jurnaliștii de la SpyNews și a dezvăluit că nu are nicio problemă în căsnicie. Mai mult, ea și soțul ei se pregătesc să plece în vacanță.

Ea a precizat că vrea să posteze mai multe fotografii și clipuri video alături de soțul, ca să nu mai apară astfel de speculații în mediul online.

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„Ar fi fost frumos din partea colegilor de breaslă să ne sune și pe noi, dar nu s-a întâmplat asta. Noi suntem foarte bine, Doamne ajută! Ne pregătim de vacanță. De acum postez săptămânal, ca să stea lumea liniștită. Eu am presupus că nu trebuie să dovedim nimănui nimic după 16 ani, dar iată că m-am înșelat”, a afirmat Anca Serea pentru sursa citată.

Anca Serea și Adi Sînă sunt împreună de peste 10 ani. În 2015, cei doi și-au unit destinele și sunt considerați unul dintre cele mai longevive cupluri din România.

Cei doi au o familie frumoasă împreună și numeroasă, bucurându-se de clipele petrecute în familie.

Cei doi nu au mai apărut de ceva timp împreună și nu au mai postat fotografii împreună pe rețelele sociale, iar fanii au tras concluzia că s-au despărțit. O persoană a postat pe un grup de influenceri întrebarea privind o eventuală despărțire între cei doi, mai ales că Anca Serea nu își mai urmărea soțul pe internet.

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