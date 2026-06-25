De ce nu-și mai poartă Anca Serea verigheta. Vedeta a clarificat toate speculațiile privind divorțul de Adrian Sînă

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Anca Serea clarifică zvonurile despre divorț. Vedeta explică absența verighetei și reacționează la teoriile despre căsnicia cu Adrian Sînă.

De ce nu mai poartă Anca Serea verigheta

Mariajul dintre Anca Serea și Adi Sînă a stârnit un val de speculații în online. Admiratorii lor au remarcat că niciunul nu-și mai poartă verigheta, că nu se mai urmăresc pe Instagram și că nu au mai avut apariții împreună la evenimente și nici în online. La Știrile Antena Stars, Anca Serea a pus punct zvonurilor și a lămurit situația.

„Nu vreau să dovedesc nimănui nimic, , ba mai mult, în această perioadă în care nu prea înțeleg ce s-a întâmplat și care a fost faptul declanșator”, a declarat Anca Serea, citată de Spynews, explicând că absența fotografiilor recente cu soțul său nu este motiv de îngrijorare. Vedeta a detaliat că, deși au fost împreună la diverse evenimente, nu a avut încă timp să publice imagini împreună în online. „Ba ne-am pozat împreună, dar eu nu am apucat să postez încă pentru că am ajuns acasă seara, la zece și ceva. Adică nu am considerat niciodată că sunt responsabilă față de urmăritorii mei, să postez doar poze cu soțul meu”, a spus aceasta, adăugând că nu consideră că are obligația de a-și documenta relația pentru urmăritori.

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„Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port”

Un alt subiect intens dezbătut a fost faptul că Anca nu mai poartă verigheta, ceea ce unii au interpretat ca un semnal de alarmă. Cu toate acestea, motivul este unul cât se poate de simplu și deloc legat de probleme conjugale. „Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic”, a explicat Anca Serea, dezvăluind că este o chestiune pur practică.

Cât despre presupusa decizie a cuplului de a nu se mai urmări pe Instagram, Anca a explicat că nu trebuie căutată o semnificație profundă. „De la un neurmărit pe Instagram se pune… Dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid, adică doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea.”

Foto: Instagram

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