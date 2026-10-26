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Mara Bănică (50 ani), cunoscuta jurnalistă și prezentatoare TV, a împărtășit recent cu fanii săi o amintire prețioasă din studenție. O fotografie făcută în 1994, trimisă de un fost coleg de facultate, a readus la viață momente pline de emoție și bucurie din perioada în care învăța arta fotografiei.

Cum arăta Mara Bănică în facultate

O fotografie din 1994 a readus-o pe Mara Bănică în anii studenției. Prezentatoarea TV a povestit în mediul online cum învăța să fotografieze, pe terasa sălii Rapsodia alături de colegi.

„Băi, băiatule!!! Mi-a trimis un fost coleg de facultate această fotografie, făcută în 1994! Eram în anul întâi și învățam să facem poze: de la pus filmul în aparat, la developare, revelator, fixator… până scoteam poza pe hârtie! Ne pozam între noi, că na! Asta e făcută pe terasa de la sala Rapsodia”, a scris jurnalista pe Facebook.

Imaginea, realizată pe terasa sălii Rapsodia, surprinde esența unei perioade de formare și descoperiri pentru Mara Bănică și colegii săi. În acei ani, tinerii studenți învățau nu doar cum să folosească aparatele foto cu film, ci și întreg procesul de developare—o tehnică ce necesită răbdare și atenție la detalii. După orele de curs, distracția continua deseori în cluburi, acompaniată de muzica vremii.

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Cum își împarte jurnalista timpul între carieră și familie

Dar Mara Bănică nu se oprește doar la amintiri. În prezent, ea își jonglează cu succes cariera de prezentatoare la emisiunea Spynews TV Live și viața de familie.

Cu umor, ea a povestit cum își petrece după-amiezile.

„Mi-am deschis televizorul pe Stars, că a început Spy-ul și astăzi chiar e deosebit! Între timp, fac o fasole bătută, că la club nu cred că mă mai primesc, e cu limită de vârstă!”, a menționat Mara Bănică.

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Ce intervenții estetice are Mara Bănică

Mara Bănică a început să apeleze la ajutorul medicului estetician în jurul vârstei de 35 de ani.

„Eu cred că poți apela la chirurgie estetică cu mult bun simț oricând, pentru orice. Contează să nu întreci limita. Nu-mi plac lucrurile extrem de evidente, nu mi-ar fi plăcut să-mi schimb fizionomia. Eu cred că medicina estetică trebuie să intervină de bun simț”, a afirmat ea în urmă cu ceva timp.

Mara Bănică are intervenții la nivelul bustului, la nas, are liposucție, iar la finalul lui 2023 a apelat la lifting total cervico-facial, o blefaroplastie superioară și un lip lift, toate intervențiile în același timp, pe parcursul a 12 ore. 16 mii de euro a dat jurnalista pe liftingul facial, iar pe toate operațiile, aceasta a estimat că a plătit 50 de mii de euro de-a lungul timpului.

„Am cheltuit vreo 50.000 de euro pe operațiile estetice, dar vreo 50 de ani, în timp așa s-au adunat. Păi numai ultima a fost 16.000 de euro. Eu mi-am plătit întotdeauna operațiile. Prima operație estetică majoră pe care mi-am făcut-o a fost rinoplastia, în 2013. Eu n-am intervenit asupra feței mele până la 30 și ceva de ani. Atunci am avut mari emoții. Mi-am plătit operația. Când medicul mi-a dat ghipsul jos eu am început să plâng. Era vorba de un complex nasol pe care eu îl aveam. Răutatea oamenilor la televizor, mă făceau năsoasă și mi-au creat un complex”, a povestit Mara Bănică în podcastul Vorba lui Jorge.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arăta Mara Bănică pe vremea când era studentă

Sursă foto: Facebook

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