Andra Măruță are o dietă strictă. Ce mănâncă artista pentru a se menține în formă: „Ca să nu fiu ispitită”

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Andra Măruță a început o dietă și își respectă cu strictețe planul alimentar, chiar și în timpul concertelor. Deși are un program încărcat, artista are grijă să evite tentațiile culinare și are mereu la ea gustări sănătoase.

Ce dietă urmează Andra Măruță

Andra Măruță a dezvăluit recent pe rețelele sociale că a început un regim alimentar pe care încearcă să îl respecte, chiar și în cele mai aglomerate zile. Într-o postare plină de naturalețe, artista a arătat ce a ales să ia cu ea înainte de un concert pentru a-și menține energia fără a-și compromite dieta.

Cu un program încărcat și numeroase evenimente, Andra demonstrează că un stil de viață sănătos este posibil chiar și în condiții de stres. Vedeta a ales să mănânce două ouă fierte înainte de un concert, evitând astfel tentațiile culinare care pot apărea la evenimente.

„Sunt la dietă. Am două ouă fierte aici, în cazul în care mi se face foame. Fără castravete, fără nimic, doar proteină. Trebuia să iau carne, dar nu am mai avut chef și poftă. Sunt sigură că acolo unde merg este mâncare, dar ca să nu fiu ispitită…”, a explicat cântăreața în mediul online.

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Artista a subliniat că pentru moment se concentrează pe alegeri alimentare mai sănătoase, fără să pună presiune pe rezultate rapide.

„Nu știu cât mă ține dieta asta, important e că am grijă. Să vedem cât mă ține”, a adăugat Andra Măruță.

Cum reușește Andra să-și respecte dieta

Un exemplu de voință și organizare, Andra își face timp să își pregătească micile gustări, chiar și în zilele pline. Înainte de un concert recent, ea a ales să își ia mâncarea de acasă, explicând că preferă să aibă control asupra alimentației, mai ales când tentațiile sunt la tot pasul.

„Ce mănânc înainte de concert”, a scris ea într-o postare sinceră și relaxată, alături de imagini cu pregătirile sale culinare.

Deși nu își face planuri pe termen lung, Andra Măruță demonstrează că eforturile mici și constante sunt cheia succesului.

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Cum mențin echilibrul în cuplu Andra și Cătălin Măruță

Nu este prima dată când Andra alege să vorbească deschis despre viața ei personală. Într-un interviu anterior, artista a povestit și despre momentele tensionate din relația cu soțul său, Cătălin Măruță.

Cu umor și sinceritate, artista a recunoscut că este o fire impulsivă, dar că echilibrul din cuplu este menținut datorită diplomației lui Cătălin.

„Eu vreau câteodată să mă cert, dar nu am cu cine. El întotdeauna a fost diplomat, el aplanează întotdeauna situațiile. Eu sunt foarte impulsivă și vreau să mă cert, dar nu am cu cine”, a spus ea.

De asemenea, Andra a mărturisit că, deși se enervează repede, la fel de repede îi trece: „El ține supărare două-trei zile, iar eu în 5 minute îmi revin. Eu mă cert cu tine, dar îmi revin repede”.

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Sursă foto: Instagram, Facebook

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