Ce spune Irinel Columbeanu despre problemele financiare ale lui Mr. Pink. Fostul milionar face dezvăluiri neașteptate

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Fostul milionar de la Izvorani, care își trăiește în prezent bătrânețea într-un azil, a revenit în atenția publicului cu detalii neașteptate despre viața sa și a celor din jur. În cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, Irinel Columbeanu a abordat diverse subiecte de interes, printre care și zvonurile legate de dificultățile materiale ale actualului soț al Monicăi Gabor.

Ce spune fostul afacerist despre banii lui Mr. Pink

Întrebat despre informațiile apărute recent în spațiul public legate de posibilele probleme financiare ale partenerului fostei sale soții, Irinel Columbeanu a confirmat situația, declarându-se totodată surprins de această întorsătură de situație.

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„A avut soțul Monicăi niște probleme financiare. Nu știu din ce cauză, că dânsul e un om foarte cumpătat”, a mărturisit Irinel Columbeanu.

Irinuca nu va primi nicio moștenire

În paralel, detalii dureroase despre situația actuală a lui Irinel Columbeanu au fost oferite de Ion Cassian, patronul căminului de bătrâni în care locuiește fostul om de afaceri. Într-un interviu acordat recent, acesta a explicat că fostul milionar nu mai deține niciun fel de bunuri sau economii pe care să i le poată lăsa fiicei sale.

„L-am întrebat ce îi va lăsa fiicei lui moștenire, dar mi-a spus că nu mai are niciun leu, pe toți i-a cheltuit. Din păcate, Irinucăi nu îi va lăsa absolut nimic. Mi-a zis că de banii lui s-au bucurat prietenii, apropiații și femeile”, a spus Ion Cassian, într-un interviu pentru click.ro.

Valizele cu haine și cărți, singura avere rămasă

Patronul azilului a amintit însă că, în anii în care a dispus de resurse materiale mari, Irinel Columbeanu a investit substanțial în educația și bunăstarea fiicei sale. Totuși, prezentul este unul extrem de dificil pentru fostul om de afaceri de la Izvorani, care a întâmpinat dificultăți chiar și la achitarea taxelor de cazare.

„E trist, da, că din atâția bani pe care i-a avut, cândva, fata lui nu va moșteni absolut nimic. Dar, să nu uităm, cât timp a avut bani, și fata a stat la el, Irinuca a dus-o foarte bine, era la școli scumpe, s-a ocupat serios de educația ei. Irinel a venit la noi cu niște valize cu haine și cărți, unele se află într-un depozit. Cam asta este averea lui Irinel Columbeanu în acest moment. A avut chiar și restanțe la azil, de peste 5.000 de euro, dar au fost achitate de bunul său prieten din America”, a adăugat Ion Cassian.

Foto – Facebook

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