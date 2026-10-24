Romanița Iovan, mărturisiri emoționante despre fiul său plecat în Anglia. „Iubirea adevărată înseamnă să îi dai copilului aripi, nu doar rădăcini!” Cum gestionează distanța de Albert

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Plecarea copiilor de acasă reprezintă unul dintre cele mai dificile momente din viața fiecărui părinte, iar creatoarea de modă Romanița Iovan trăiește din plin această etapă de tranziție. Fiul ei, Albert, a ales să își urmeze pasiunea și să își construiască un viitor departe de casă, fiind student la o universitate de prestigiu din Marea Britanie. Vedeta a vorbit deschis despre provocările distanței, mândria de mamă și modul în care mențin o legătură strânsă în ciuda filtrelor geografice.

Reușita lui Albert în domeniul ingineriei automobilistice

Pentru Romanița Iovan, parcursul academic al fiului său este o dovadă incontestabilă a maturității și devotamentului de care acesta a dat dovadă încă din copilărie. Trecerea la nivelul universitar în străinătate reprezintă încununarea eforturilor depuse de Albert.

„Sunt foarte mândră de Albert și cred că orice părinte își dorește, înainte de toate, să își vadă copilul devenind un om frumos, responsabil și independent. Faptul că studiază la o universitate de prestigiu din Anglia, inginerie automobilistică, este rezultatul muncii lui și al ambiției pe care a avut-o încă de mic. Meritul îi aparține în totalitate” – a explicat Romanița Iovan pentru viva.ro.

Citeşte şi: Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”

Citeşte şi: Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”

Citeşte şi: Sandra Mutu, mărturisiri despre Alexandra Dinu și Consuelo. „Nu cred că trebuie să existe competiție!” Cum se înțelege, de fapt, cu fostele soții ale lui Adrian Mutu

Dorul de acasă și filozofia unei mame moderate

Distanța nu este ușor de digerat, iar liniștea din casă devine uneori apăsătoare. Cu toate acestea, Romanița consideră că rolul esențial al unui părinte este acela de a-i oferi copilului libertatea de a zbura pe propriile picioare.

„Sigur că, pentru o mamă, nu este ușor să își știe copilul atât de departe. Oricât de pregătită ai crede că ești pentru momentul în care pleacă de acasă, golul se simte. Casa este mai liniștită, iar dorul există permanent. Dar cred că iubirea adevărată înseamnă să îi dai copilului aripi, nu doar rădăcini.”

Creatoarea de modă a subliniat importanța experiențelor internaționale pentru dezvoltarea personală a tânărului: „Mă bucur să îl văd dezvoltându-se, descoperind o altă cultură, întâlnind oameni din toată lumea și învățând să se descurce singur. Toate aceste experiențe îl vor ajuta enorm în viață și îl vor forma ca om.”

Comunicare zilnică fără a fi o prezență sufocantă

Deși distanța fizică este considerabilă, legătura dintre cei doi rămâne extrem de strânsă. Romanița Iovan a dezvăluit că vorbește foarte des cu fiul ei, având grijă totodată să respecte limitele intimității și independenței acestuia.

„Vorbim foarte des, de câteva ori pe zi, chiar dacă uneori este vorba doar de câteva minute. Cred că este important să știm unul de celălalt, dar, în același timp, încerc să nu fiu o mamă sufocantă. Îi respect independența și înțeleg că acum trăiește o etapă foarte importantă din viața lui.”

Adaptarea lui Albert în noul mediu a fost una rapidă și firească, bazată pe o comunicare deschisă pe care au cultivat-o de-a lungul anilor.

„Din tot ce îmi povestește, s-a adaptat foarte bine. Și-a făcut prieteni, este implicat în viața universității și se simte în largul lui. Da, sunt la curent cu anturajul lui. Albert a fost întotdeauna foarte deschis cu mine și cred că acest lucru se datorează relației pe care am construit-o de-a lungul anilor. Nu am încercat niciodată să îi controlez viața, ci să fiu omul căruia să simtă că îi poate spune orice, fără teama de a fi judecat.”

Încrederea care învinge temerile de părinte

Grijile rămân neclintite în sufletul oricărei mame, însă Romanița preferă să pună accentul pe încredere și pe valorile pe care i le-a transmis fiului său.

„Ca orice mamă, am și temeri. Lumea în care trăim este imprevizibilă și cred că nicio distanță nu poate anula grija unui părinte. Dar încerc să nu las aceste temeri să mă domine. Am încredere în educația pe care a primit-o, în valorile pe care le are și în discernământul lui. Până la urmă, rolul nostru, ca părinți, este să îi pregătim pentru momentul în care vor merge singuri în viață. Iar când îi văd maturitatea și responsabilitatea, îmi dau seama că este pe drumul lui și că acesta este cel mai frumos lucru pe care îl pot vedea ca mamă” – a mai spus vedeta.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News