Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Smiley a oferit detalii rare despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte. Prezentatorul de la „Românii au talent” și prezentatoarea de la „MasterChef” anunțau la începutul anului că au două case de construit, una la munte și alta la București, unde locuiesc în chirie pentru moment.

Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte

Smiley, care filmează în prezent sezonul 17 „Românii au talent”, a oferit detalii din culisele unui proiect personal important, construcția unei case la munte, alături de Gina Pistol. Artistul a dezvăluit că el și soția lui au opinii diferite, dar că Gina este cea care coordonează proiectul. „Avem opinii diferite, dar ea e șefă de proiect. I-am zis că am încredere în ea”, a spus el pentru Click!.

Deși Gina este „șefa de proiect”, cei doi soți se sfătuiesc tot timpul, mai ales în privința aspectelor tehnice. Totuși, Smiley spune că are încredere în alegerile partenerei lui. „Nu are mână liberă în tot, pentru că trebuie să ne sfătuim în chestiile tehnice. Dar am încredere că face alegerile care trebuie, că ține cu casa”, a explicat artistul.

Citește și: Smiley, dezvăluiri despre rolul de tată și vizitele lui Josephine la filmările Vocea României: „Se supăra dacă nu mă alegea vreun concurent” / Exclusiv

„De-aia am lăsat-o pe mâna ei. Eu sunt ceva rău!”

Totodată, Smiley a dezvăluit cine este mai cheltuitor dintre el și Gina. Se pare că acesta a fost și motivul pentru care a ales să facă în pas în spate în construcția casei de la munte. „Eu! De-aia am lăsat-o pe mâna ei. Eu sunt ceva rău!”, a glumit el, pentru sursa citată.

În cadrul aceluiași interviu, artistul a vorbit și despre înclinațiile artistice ale fiicei lui, Josephine. Antrenorul de la Vocea României a dezvăluit că micuța nu și-a exprimat până acum dorința de a fi pe scenă. „Deocamdată nu și-a exprimat dorința de a fi pe scenă. Deocamdată își face numerele acasă și, când se va hotărî, dacă se va hotărî vreodată…”, a mărturisit.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News