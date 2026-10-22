Sandra Mutu, mărturisiri despre Alexandra Dinu și Consuelo. „Nu cred că trebuie să existe competiție!” Cum se înțelege, de fapt, cu fostele soții ale lui Adrian Mutu

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Soția fostului internațional român Adrian Mutu a făcut dezvăluiri exclusive despre dinamica din marea lor familie. Sandra Mutu a vorbit deschis despre modul în care s-a construit relația ei cu fostele parteneri de viață ale fostului fotbalist, Alexandra Dinu și Consuelo, dar a mărturisit și cum reușește să își mențină silueta fără a recurge la diete drastice.

Maturitatea și binele copiilor, cheia apropierii de Consuelo

Surprinsă recent în imagini alături de Consuelo la un eveniment important dedicat fiicei acestora, Adriana, Sandra a explicat că respectul reciproc și atenția concentrată pe binele copiilor au stat la baza unei relații frumoase și armonioase de familie.

„Cred că maturitatea și faptul că toți am înțeles că cei mai importanți sunt copiii au avut un rol esențial. Nu cred că trebuie să existe competiție sau resentimente atunci când vorbim despre copii. Relația noastră s-a construit în timp și, pentru mine, faptul că putem fi împreună la momente importante pentru copii este un lucru foarte frumos” – a spus Sandra, într-un interviu pentru viva.ro.

Relația cu Alexandra Dinu și lipsa de ocazii

În ceea ce privește prima soție a lui Adrian Mutu, Sandra a precizat că, deși există o atmosferă amiabilă între ele, nu s-a creat aceeași apropiere ca în cazul lui Consuelo. Absența unor momente comune a împiedicat consolidarea unei legături mai strânse: „Foarte bine, dar cu Alexandra nu pot spune că s-a ajuns la aceeași apropiere. Nu am avut momente împreună. Probabil nici nu au existat ocazii.”

Secretul siluetei de invidiat

Întrebată cum reușește să se mențină într-o formă fizică impecabilă, Sandra Mutu a mărturisit că genetica joacă un rol esențial, dar a subliniat că nu este o adeptă a restricțiilor alimentare extreme. Stilul ei de viață este bazat pe moderație și pe evitarea exceselor.

„Este gena, aici trebuie să le mulțumesc părinților. Am grijă la alimentație, la modul că încerc să nu fac excese. Nu sunt adepta extremelor și nici a dietelor foarte restrictive. Cred mai mult în echilibru. Sunt perioade în care sunt mai strictă și perioade în care îmi permit să mă bucur de lucrurile care îmi plac. Important este să nu transformi stilul de viață într-o corvoadă” – a mai spus Sandra Mutu.

Foto – Facebook

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