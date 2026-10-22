Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor: „Ce să zic, casă de piatră!”

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Andreea Popescu a vorbit despre vacanța fostului soț, Rareș Cojoc, cu noua iubită în Mauritius. Fosta dansatoare a Deliei i-a urat casă de piatră, afirmând că este pregătită pentru orice.

Andreea Popescu, prima reacție după ce Rareș Cojoc a plecat în vacanță cu iubita și copiii lor

Andreea Popescu își trăiește viața cu zâmbetul pe buze, chiar și după divorțul de Rareș Cojoc. Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, influencerița a vorbit deschis despre vacanța fostului său soț în Mauritius, alături de noua iubită. Andreea pune fericirea celor trei copii pe primul loc.

„Este la soare, eu sunt la ploaie, fiecare cu ce a învățat și ce poate. Da, e foarte bine unde este, este cu copiii, sunt toți acolo împreună. Pentru mine cea mai importantă este pacea, să fie bine, ca noi să fim bine, dacă noi doi suntem bine și copiii sunt bine. Atunci, mă conformez de foarte multe ori pentru copii. (…) Ce să zic, casă de piatră! (…) Sunt pregătită de orice, crede-mă! (…) Eu știam cum va decurge totul, era de la sine înțeles. (…) La bărbați e mult mai ușor decât la femei”, a declarat Andreea Popescu, citată de Spynews.

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Andreea Popescu nu regretă despărțirea

În timp ce Rareș Cojoc și Claudia Dumitru se bucură de soarele exotic al Mauritiusului, Andreea Popescu își concentrează energia pe noul capitol al vieții. Recent, influencerița și-a achiziționat casa visurilor, unde va locui alături de cei trei copii.

Cât despre trecut, Andreea este fermă: nu ar mai întoarce timpul. După 15 ani alături de Rareș, a înțeles că diferențele dintre ei erau prea mari pentru a continua împreună. „Nu m-aș mai întoarce, îți spun foarte sincer. Nu că el nu este un bărbat bun sau ceva, nu m-aș mai întoarce. Limbajul nostru de iubire este foarte diferit, care, da, s-a văzut după 15 ani”, a explicat ea.

Foto: Instagram

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