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Rob Jetten, prim-ministrul Olandei, a anunțat că el și logodnicul său, Nicolas Keenan, așteaptă primul copil în 2027, cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovul.

Premierul Olandei, Rob Jetten, și partenerul său, Nicolas Keenan, așteaptă primul lor copil

Prim-ministrul olandez Rob Jetten a împărtășit o veste emoționantă: el și partenerul său, Nicolas Keenan, așteaptă primul lor copil, ce va veni pe lume în 2027, cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovul. „Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, a scris Jetten pe Instagram, alături de emoticoane cu un bebeluș și un biberon.

Potrivit Digi24, Jetten, cel mai tânăr prim-ministru din istoria Țărilor de Jos, a ținut să le mulțumească public femeilor care au făcut posibil acest moment special. „Nu există cuvinte îndeajuns de mari spre a le mulțumi donatoarei noastre de ovul, mamei noastre surogat și familiilor lor. Nimic din toate acestea nu ar fi posibil fără voi”, a adăugat liderul partidului D66.

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Mama surogat și donatoarea de ovul sunt prietene ale cuplului

Mama surogat și donatoarea de ovul sunt două prietene apropiate ale cuplului, ambele fiind deja mame și ajutând din pură generozitate, fără beneficii financiare, conform legilor stricte din Țările de Jos, relatează Digi24. În această țară, compensațiile financiare pentru mamele surogat sunt ilegale, iar procesul de fertilizare in vitro a fost realizat în conformitate cu reglementările naționale.

Jetten, în vârstă de 39 de ani, se află într-o relație cu jucătorul argentinian de hochei de câmp Nicolas Keenan. Deși cei doi plănuiau să se căsătorească în vara acestui an, evenimentul a fost amânat din cauza angajamentelor prim-ministrului. După nașterea copilului, Jetten își va lua câteva zile libere, însă nu intenționează să își prelungească perioada de concediu parental, potrivit informațiilor oferite de partidul său.

Foto: Instagram

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