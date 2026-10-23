Tatăl lui Meghan Markle, acuzat de posesie de materiale pornografice cu minori. Prima reacție a ducesei de Sussex: „Amploarea lucrurilor descoperite este mai îngrozitoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Tatăl lui Meghan Markle, Thomas Markle Senior, în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de fiul său, Thomas Markle Junior, de posesie de materiale pornografice cu minori, potrivit unui articol publicat de The Sun. Meghan Markle s-a declarat „profund tulburată” de acuzațiile aduse tatălui său și recunoaște că a fost informată despre suspiciuni încă din 2018.

Tatăl lui Meghan Markle, acuzat de posesie de materiale pornografice cu minori

Meghan Markle a declarat că este „profund tulburată” de acuzațiile grave care îl vizează pe tatăl său, Thomas Markle Sr. Într-un comunicat transmis revistei People, citat de Hotnews.ro, Meghan și-a exprimat îngrijorarea și durerea cu privire la cele mai recente dezvăluiri despre tatăl său, adăugând că prioritatea ei rămâne protejarea copiilor nevinovați.

Thomas Markle Sr., în vârstă de 82 de ani, a fost acuzat de fiul său, Thomas Markle Jr., că ar fi deținut materiale pornografice cu minori. Descoperirea ar fi fost făcută în locuința bărbatului din Cebu, Filipine, iar toate dovezile au fost raportate autorităților locale și FBI-ului. Potrivit The Sun, Thomas Jr. a declarat că a găsit patru cutii mari cu „sute, dacă nu chiar mii” de imagini compromițătoare, inclusiv videoclipuri implicând fete minore și alte materiale considerate „îngrozitoare”.

„Calculatorul său era plin de rânduri întregi de pictograme, fiecare trimițând către cele mai îngrozitoare materiale de abuz asupra copiilor pe care ți le-ai putea imagina”, ar fi mărturisit Thomas Jr. pentru The Sun. El a mai spus că a descoperit și cărți conținând imagini șocante, inclusiv cu fete dezbrăcate. „Am înțeles că trebuia să-l denunț. Nu puteam să trec cu vederea așa ceva”, a declarat acesta.

Citește și: Prințul Harry și Meghan Markle au ales o școală cu piscină interioară și teatru pentru copiii lor. Prețul uriaș pe care îl plătesc ducii de Sussex

Reacția ducesei de Sussex: „Gândurile mele sunt la copiii afectați”

Într-un mesaj public, Meghan a dezvăluit că a fost informată, încă din 2018, despre suspiciunile care planau asupra tatălui său. „În 2018, o scrisoare a fost trimisă Poliției Metropolitane și departamentului pentru protecția membrilor familiei regale și protecție specializată. Ulterior, acea scrisoare mi-a fost transmisă și mie. Conținea acuzații îngrijorătoare și tulburătoare la adresa tatălui meu, iar mie mi s-a dat asigurarea că acestea erau investigate”, a afirmat ducesa.

Meghan, care se află acum în Marea Britanie alături de soțul său, prințul Harry, și cei doi copii ai lor, a explicat decizia de a rupe legătura cu tatăl său. „Sper că acum se poate înțelege că, în ciuda modului în care anumite publicații media au denaturat situația de-a lungul anilor, distanțarea mea de tatăl meu și decizia mea de a nu-i permite să aibă contact cu copiii noștri au avut un singur motiv: să-i protejez”, a spus Meghan Markle.

Thomas Markle Sr., care a fost adesea în centrul atenției tabloidelor din cauza declarațiilor critice la adresa fiicei sale, se confruntă acum cu o criză fără precedent. În trecut, el a acuzat-o pe Meghan că l-a îndepărtat de nepoții săi, dar noile acuzații grave aruncă o altă lumină asupra deciziilor ducesei.

Citește și: Meghan Markle a primit o poreclă surprinzătoare la revenirea în Marea Britanie. Unde s-ar fi stabilit ducii de Sussex

Siguranța copiilor, pe primul loc

Fratele vitreg al lui Meghan, Thomas Markle Jr., susține că și-a dedicat ani de zile îngrijirii tatălui lor, mai ales după ce acesta a suferit un accident vascular cerebral în 2022. Totuși, descoperirea materialelor ilegale l-a determinat să acționeze. „L-am sprijinit, am avut grijă de el și l-am ajutat ani la rând – dar de acum, asta se oprește”, a declarat el pentru The Sun.

În declarația sa, Meghan Markle a subliniat importanța protecției copiilor și a exprimat speranța că autoritățile vor acționa rapid și decisiv. „Deși amploarea lucrurilor descoperite acum este mai îngrozitoare decât și-ar putea imagina cineva vreodată, speranța mea cea mai sinceră este că se va face pe deplin dreptate și că prioritatea va rămâne siguranța și protejarea copiilor nevinovați.”

Cazul a atras atenția publicului și a presei internaționale, fiind investigat în prezent de autoritățile americane.

Foto: Profimediaimages.ro

Urmărește-ne pe Google News