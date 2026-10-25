Mihai Bobonete, dezvăluiri rare despre copiii săi. „La 17 ani nu pot eu să-i mai dau restricții fiului meu!” Ce pasiuni au Octav și Maria

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Cunoscut și îndrăgit de o țară întreagă pentru umorul său debordant de la masa juriului emisiunii „Românii au talent”, Mihai Bobonete preferă ca în viața privată să fie un familist convins. Actorul în vârstă de 46 de ani a dezvăluit detalii din culisele vieții de familie, vorbind deschis despre modul în care își crește cei doi copii, Octav și Maria, și despre principiile după care se ghidează alături de soția sa.

Echilibru între fermitate și înțelegere în educația copiilor

Mihai Bobonete mărturisește că secretul unei căsnicii și al unei familii fericite constă în comunicarea constantă și sinceră. În raport cu cei doi copii ai săi, juratul caută să păstreze o balanță între latura sa mai strictă și un nivel ridicat de empatie.

„Pe cât sunt de strict, pe atât sunt și de bun și de înțelegător cu ei. Atât eu, cât și soția mea avem o relație cu propriii noștri copii despre care ne place să credem că este foarte deschisă și foarte faină. Comunicăm foarte mult, vorbim foarte mult, când e de bine, când e de rău, ne ascultăm unii pe ceilalți și trăim într-o zonă de înțelegere. Și ne ajută”, a mărturisit actorul, într-un interviu pentru click.ro.

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Fără rețele sociale în familie: Exemplul personal dat de actor

Într-o eră dominată de tehnologie și ecrane, juratul de la „Românii au talent” a ales să își educe copiii prin propriul exemplu. Dacă pentru fiul adolescent restricțiile nu mai reprezintă o opțiune potrivită, iar pentru fiica sa există limite clare de timp pe rețelele sociale, Bobonete aplică un principiu ferm atunci când trece pragul casei.

„La 17 ani nu pot eu să-i mai dau restricții fiului meu. În schimb, cu Maria, fiica mea, pot să spun că are un timp limitat de a folosi telefonul și social media. Dar, în principiu, restricțiile nu sunt impuse, ci vin de la sine. Eu, când sunt acasă, nu folosesc în niciun fel telefonul, decât dacă mă sună cineva și vrea să vorbească cu mine. Dar eu nu stau nici pe WhatsApp, nici pe Insta, nici pe nimic. Sunt acasă și mă bucur să fiu acasă”, a explicat artistul.

Pasiunile copiilor și susținerea părinților

Cei doi copii ai actorului au deja drumuri bine definite și preocupări clare. În timp ce Octav este extrem de dedicat unei cariere sportive, Maria se concentrează pe activitățile școlare, fără a neglija însă mișcarea.

„Octav este pasionat de fotbal și joacă la FC Voluntari, pentru că noi suntem în Voluntari, suntem mai de la țară, nu chiar de la Capitală. Nu, glumesc! Octav joacă fotbal și viața lui este doar despre fotbal și despre școală. Maria, momentan, este pasionată de școală, pentru că acolo e nevoie de prezența ei și trebuie să fie din ce în ce mai responsabilă în ceea ce privește toată treaba asta cu școala. Dar face și ea sport”, a detaliat Bobonete.

Programul încărcat și tabieturile din serile de weekend

Deși membrii familiei îl însoțesc de obicei la filmări, programul atipic din timpul săptămânii al noului sezon le-a schimbat puțin obiceiurile. Mai mult, actorul a povestit cu umor cum propriile emisiuni concurente din grila TV le captează atenția celor de acasă.

„Înainte, când filmam și prindeam trei zile de weekend, aveam și copiii, și soția, îi aveam pe toți aici. Oricum, aștept mâine să vină, că e sâmbătă. În seara asta sigur nu vin, că e vineri și e «Vocea României» și se uită toți. Mi-au dat deja mesaj și au zis: «Nu venim, că e Vocea României». Bine, înțeleg!”, a încheiat îndrăgitul comediant.

Foto – Facebook

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