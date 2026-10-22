Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile din „Joker” sau „Atlanta”, este însărcinată pentru prima oară

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Actrița Zazie Beetz, cunoscută pentru rolurile sale memorabile din producții precum „Joker” sau serialul „Atlanta”, a confirmat oficial că este însărcinată cu primul ei copil. Anunțul a fost făcut într-o manieră spectaculoasă, artista afișându-și burtica de gravidă la premiera noului serial dramă „Nocturne”, realizat de platforma Apple TV+.

O apariție memorabilă pe covorul roșu din New York

Prezența actriței în vârstă de 35 de ani la evenimentul de lansare a atras toate privirile celor prezenți. Pentru această ocazie festivă, Beetz a îmbrăcat un ansamblu elegant din două piese cu dungi, compus din fustă și sacou, creat de designerul Maximilian Raynor pentru colecția de primăvară 2027.

Alături de ea s-a aflat partenerul ei de viață, scenaristul și actorul David Rysdahl, în vârstă de 39 de ani. Cei doi au pozat zâmbitori în fața fotografilor, Rysdahl fiind surprins în mai multe imagini îmbrățișându-și soția și ținându-i mâna pe burtică.

De la ateliere de actorie la o parteneriat de viață și producție

Povestea de dragoste dintre cei doi artiști a început în urmă cu aproape zece ani, când s-au cunoscut în timpul unui atelier de actorie. După o logodnă confirmată în anul 2022, aceștia și-au unit destinele în 2023, în cadrul unei ceremonii private desfășurate în Germania, țara natală a actriței. De-a lungul timpului, conexiunea lor personală s-a mutat adesea și pe seturile de filmare, unde au colaborat la proiecte precum serialul „Black Mirror” sau filmele „Dead Pigs” și „Nine Days”.

Pasiunea comună pentru industria cinematografică i-a determinat pe cei doi soți să își extindă orizonturile artistice și să creeze propria casă de producție, denumită Sleepy Poppy. Rysdahl explicase anterior cum a evoluat colaborarea lor profesională în spatele camerelor de filmat.

„Zazie și cu mine am crescut amândoi în această industrie raportându-ne la ea într-un mod colaborativ. Uneori, ca actor, vii, îți faci treaba și s-a terminat. Dar există mult mai mult potențial de valorificat. Vreau să fiu în sala de montaj. Vreau să ajut la punerea cap la cap a proiectului încă de la început”, mărturisea scenaristul.

Citeşte şi: Cornel Păsat și soția lui, Bianca, vor divorța pe cale amiabilă. Ce spune dansatorul despre partaj: „Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa”

Citeşte şi: Smiley, dezvăluiri despre casa pe care el și Gina Pistol o construiesc la munte: „Avem opinii diferite. Eu sunt ceva rău!”

Decizia de a deveni producători a venit ca un pas firesc în evoluția lor, fiind dornici să sprijine proiecte artistice autentice.

„Ea și cu mine am început să abordăm lucrurile din postura de producători și să ne întrebăm: «Putem susține vocile la care ținem? Putem crea povești și putem avea un loc puțin mai important la masă pentru a face parte din asta?» Acesta a fost practic impulsul din spatele demersului nostru”, adăuga Rysdahl.

Susținere reciprocă pe plan profesional și personal

Cei doi creatori au conceput compania lor de producție drept un spațiu destinat libertății de exprimare. Fondatorii au descris Sleepy Poppy ca fiind un loc în care oamenii pot simți că se joacă într-un spațiu de joacă al creativității, un mediu în care autorii își pot asuma sinele autentic în timp ce explorează narațiunea cu bucurie, pasiune, uimire și smerenie.

Pe lângă proiectele comune de producție, suportul lor zilnic rămâne pilonul principal al relației, lucru confirmat chiar de Rysdahl atunci când a descris dinamica lor de lucru din căminul conjugal.

„Ea este antrenorul meu de actorie, iar eu sunt al ei. Ne citim mereu materialele unul altuia, ne dăm idei, bem un pahar cu vin și spunem: «Apropo, hai să punem în scenă. Hai să citim scena și să ne jucăm puțin cu ea până o găsim pe cea potrivită»”, declara actorul.

În timp ce cuplul se pregătește pentru sosirea pe lume a primului lor copil, publicul va putea urmări cea mai recentă prestație a actriței în producția „Nocturne”, programată pentru lansare pe Apple TV+ la sfârșitul acestei luni.

Foto – Profimedia

Urmărește-ne pe Google News