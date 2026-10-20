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Hunter Schafer, actrița care a cucerit milioane de fani prin rolul său din Euphoria, a vorbit deschis despre o etapă personală și profundă din viața sa. Vedeta a dezvăluit că a trecut printr-o operație de afirmare a genului în decembrie 2025.

Hunter Schafer și-a făcut operație de schimbare de sex

Hunter Schafer, vedeta din „Euphoria”, a vorbit despre operația de reatribuire genitală pe care a avut-o în decembrie 2025, descriind experiența ca fiind „incredibilă” și un pas important în alinierea identității sale de gen.

„A fost uimitor și sunt extrem de fericită”, a declarat ea pentru Elle.

Hunter Schafer a explicat că, de-a lungul timpului, și-a îmbrățișat identitatea fluidă, dar a simțit că trebuie să ia o decizie radicală pentru a trăi în armonie cu sine.

„Pentru o perioadă lungă, am încercat să îmi accept corpul de dinainte, crezând că este ceva cool și badass în asta. Dar m-am lovit de un zid de fiecare dată”, a spus ea.

În cele din urmă, o tranziție medicală a fost răspunsul pentru îndrăgita actriță.

„Fiecare poveste trans este diferită, dar pentru mine, această cale era singura care avea sens”, a subliniat Hunter.

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Identitatea feminină și evoluția personală

Descriind această transformare, Hunter Schafer a vorbit despre magia identității queer ca fiind despre „posibilitate, expansiune și creștere”. Deși a trăit ani de zile cu o percepție fluidă asupra genului, acum se simte mai ancorată.

„Sunt femeie. Sunt fată”, a afirmat ea.

Totuși, această claritate a venit cu provocări: „A fost necesar să mă lupt cu filozofia queer versus realitatea lumii în care trăim”.

După operația din decembrie, actrița a petrecut începutul lui 2026 în recuperare. A închiriat un apartament spațios, unde a primit vizite de la prieteni și familie, care au fost alături de ea în această perioadă.

„Trebuia să stau mai mult întinsă și aveam voie doar 150 de pași pe zi. Era aproape nimic!”, a povestit Hunter Schafer.

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Hunter Schafer, despre identitatea sa și cariera înfloritoare

Cu toate că Hunter Schafer este una dintre cele mai cunoscute figuri trans din industria media, ea își dorește ca identitatea să nu fie centrul carierei sale.

„Dacă aș lăsa lucrurile să curgă natural, fiecare articol ar începe cu ”actrița trans”. Este de-a dreptul obositor și limitativ”, a spus ea într-un interviu pentru GQ, în 2024.

„Mi-a luat timp să învăț că nu vreau să fiu redusă doar la asta. După liceu, eram epuizată să tot vorbesc despre subiect. Am muncit enorm ca să ajung aici și vreau să fiu doar fată”, a mai spus Hunter Schafer la momentul respectiv.

Deși recunoaște că este un privilegiu să poți depăși aceste discuții, actrița mărturisește că a fost nevoie de o planificare atentă.

„Am refuzat o mulțime de roluri trans pentru că nu vreau să perpetuez această narativă. Cred că, mergând mai departe și făcând lucruri incredibile, pot ajuta mai mult mișcarea decât vorbind constant despre asta”, a explicat ea.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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