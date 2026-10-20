Cum arată inelul de logodnă de 20.000 de euro pe care Pescobar i l-a oferit iubitei sale. Când va avea loc nunta

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Paul Nicolau, cunoscut drept Pescobar, se pregătește de nuntă! Afaceristul a anunțat logodna cu Lavinia, femeia care i-a dăruit al treilea copil, căreia i-a dăruit un superb inel de logodnă, în valoare de 20.000 de euro.

Pescobar, inel de logodnă de 20.000 de euro

Lavinia, femeia care i-a dăruit lui Pescobar cel de-al treilea copil, a acceptat cererea în căsătorie a afaceristului, iar acesta este acum mai fericit ca oricând. Anunțul a fost făcut chiar pe rețelele sociale, unde acesta a dezvăluit și detalii despre inelul de logodnă impresionant, evaluat la 20.000 de euro.

„M-am scos pe viață, a zis DA!”, a scris Pescobar într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie cu bijuteria spectaculoasă.

Mai mult, într-un video publicat pe TikTok, omul de afaceri a oferit o privire mai detaliată asupra inelului ce a atras toate privirile. Acesta a confirmat că bijuteria l-a costat 20.000 de euro, iar încântarea viitoarei mirese a fost pe măsură.

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Pescobar, nuntă și botez în același timp

La scurt timp după anunțul logodnei sale, Pescobar a dezvăluit că marele eveniment ar putea avea loc chiar mai devreme decât se așteaptă lumea. Nunta cu Lavinia va fi organizată simultan cu botezul copilului lor, o sărbătoare dublă pe care o așteaptă cu nerăbdare.

Deși este tatăl a trei copii cu trei femei diferite, Paul Nicolau privește cu umor situația sa familială.

„Eu am performanța… Am făcut trei copii cu trei mămici (râde). Sunt bine, că, mulțumesc lui Dumnezeu, am ales bine pe fiecare din ele și sunt foarte grijulii. Dar acum să zicem că pe ultimul pe care l-am făcut… o să și rămân cu Lavinia, pe care o trec și la statutul de soție”, a declarat el pentru Wowbiz.

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Deși mulți s-ar fi așteptat ca o personalitate ca Pescobar să organizeze o ceremonie fastuoasă într-o destinație exotică, acesta a clarificat că nunta va avea loc în România.

„Nu, că nu pot să… Noi mai avem și bătrâni prin familie, nu îi duci până în Italia, nu facem nunți de figuri. Noi suntem români, că România e cea mai tare. Mergem noi la Mykonos să-mi fac eu nuntă? Adică astea-s… în fine”, a explicat el.

În ceea ce privește viața sentimentală, afaceristul este mai fericit ca oricând.

„Bine rău de tot, da”, a declarat el cu entuziasm.

Iar pentru admiratoarele sale, Pescobar are un mesaj clar: „Doar să admire. Să privească și atât”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imagini cu Pescobar și inelul de logodnă

Sursă foto: Instagram

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