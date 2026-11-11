Bunurile lui Călin Donca, vizate de executori judecătorești. Mașina autohtonă a afaceristului ajunge la licitație

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Problemele financiare și litigiile comerciale continuă pentru Călin Donca. Cunoscutul om de afaceri se confruntă cu noi proceduri de executare silită demarate de foști parteneri contractuali, iar printre bunurile scoase la valorificare se numără și autoturismul autohton cu care acesta s-a promovat frecvent în mediul online.

Călin Donca, executat silit

După ce mai mulți clienți ai companiei lui Călin Donca din domeniul energiei regenerabile au obținut hotărâri judecătorești definitive privind rezoluțiunea contractelor și recuperarea sumelor achitate, procedurile de executare silită au intrat într-o nouă etapă.

Potrivit Spynews, pe 17 noiembrie, autoturismul autohton utilizat de afacerist, vehicul care a generat o vizibilitate considerabilă în aparițiile sale publice, urmează să fie valorificat prin licitație publică.

Măsura vine în contextul în care totalul datoriilor revendicate de creditori în instanță depășește pragul de 400.000 de euro. Deși Călin Donca a formulat contestații pentru a suspenda sau opri executarea, procedurile legale își urmează cursul până la o eventuală decizie contrară a instanței.

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Deciziile instanțelor împotriva companiei de panouri fotovoltaice

La baza acestor măsuri stau mai multe procese civile pierdute de compania controlată de Călin Donca, Solera Energy Group SRL. Magistrații au dispus desființarea contractelor încheiate cu diverși clienți și restituirea sumelor încasate, la care se adaugă dobânzi legale penalizatoare și cheltuieli de judecată.

Într-unul dintre dosare, instanța a stabilit returnarea sumei de aproximativ 198.000 de lei pentru un pachet de 68 de panouri fotovoltaice neconform sau nelivrat conform clauzelor, iar într-un alt caz a dispus restituirea a peste 31.000 de lei plus penalități calculate de la data semnării contractului.

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Ce alte bunuri deținute de Călin Donca ar putea fi valorificate

Întrucât valoarea vehiculului scos la licitație acoperă doar o mică parte din totalul creanțelor stabilite pe cale judecătorească, executorii judecătorești analizează extinderea procedurilor asupra altor active ale debitorului.

Potrivit cadrului legal aplicabil executărilor silite, pentru stingerea întregului pasiv pot fi identificate și supuse vânzării bunuri imobile (terenuri, spații comerciale sau clădiri), dar și bunuri mobile din patrimoniul societății, inclusiv echipamente de birou și tehnică de calcul, până la acoperirea integrală a sumelor datorate creditorilor.

Sursă foto: Facebook, Instagram

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