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Anthony Clark, actorul și comediantul cunoscut publicului larg pentru rolul principal din popularul serial „Yes, Dear”, s-a stins din viață marți, la vârsta de 62 de ani. Vestea tristă a dispariției sale a fost confirmată miercuri de fostul său coleg de platou și bun prieten, Mike O’Malley.

Anunțul emoționant al prietenului și colegului său

Decesul lui Anthony Clark a fost făcut public prin intermediul unei postări pe platforma X, semnată de Mike O’Malley, partenerul său de ecran timp de șase ani. O’Malley a rememorat începuturile lor, descriindu-l pe Clark drept o prezență unică pe scena de stand-up a anilor ’90.

„Anthony Clark a murit ieri. Era un tip extrem de amuzant. Când eu și soția mea, Lisa, ne întâlneam pe la mijlocul anilor ’90, Anthony era deja celebru în Boston, având spectacole de comedie cu casa închisă în mod regulat”, a scris Mike O’Malley.

Actorul a povestit și despre ultima lor interacțiune, subliniind umorul inconfundabil pe care Clark și l-a păstrat până la final. „Prima dată când l-am văzut la The Comedy Connection, am râs și am tot râs. Era atât de unic — unul dintre acei comedianți care râd alături de tine de absurditatea propriilor povești și observații. I-am fost fan înainte să-i fiu prieten. Am vorbit la telefon acum trei săptămâni. Ne-a făcut din nou să râdem în hohote. Atașez câteva fotografii de la ultimul nostru episod din «Yes, Dear», care s-a încheiat acum douăzeci de ani, după 122 de episoade. Odihnește-te în pace, Tony”, a adăugat O’Malley în mesajul său de adio.

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Succesul fenomenului „Yes, Dear”

Lansat pe postul de televiziune CBS în anul 2000, sitcomul „Yes, Dear” a reunit o distribuție apreciată din care au mai făcut parte Jean Louisa Kelly, Liza Snyder, Billy Gardell și Joel Homan. Producția a urmărit peripețiile a două cupluri tinere cu viziuni diametral opuse asupra educației copiilor și a vieții de familie.

Deși nu a fost neapărat favoritul criticilor de specialitate, serialul a reușit să cucerească publicul și să reziste timp de șase sezoane pe micile ecrane. În 2005, publicația de profil Variety remarca reziliența neașteptată a producției, numind-o „mica comedie care a reușit” și subliniind faptul că serialul făcea „un efort serios pentru un nou sezon”, după ce reușise să supraviețuiască anulărilor din anul precedent.

De la scena de stand-up la marele ecran

Născut pe 4 aprilie 1964, în Lynchburg, Virginia, Anthony Clark și-a construit inițial reputația ca actor de stand-up comedy. Talentul său l-a propulsat în 1995 în emisiunea specială „Young Comedians” difuzată de HBO, un program de referință în care a apărut alături de viitoare nume grele ale industriei, precum Dave Chappelle și Louis C.K.

Înainte de a cunoaște celebritatea datorită televiziunii, Clark și-a demonstrat versatilitatea și în cinematografie. Filmografia sa include apariții în producții notabile ale anilor ’90, printre care se numără drama „Dogfight”, comedia romantică „The Thing Called Love” și celebrul film de acțiune „The Rock”.

Foto – Getty

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