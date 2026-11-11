Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Stacy Keach, unul dintre cei mai apreciați actori de teatru din America, recunoscut la nivel mondial pentru rolul detectivului privat Mike Hammer și pentru prestațiile sale remarcabile din seriale precum „Prison Break” sau „Blue Bloods”, a încetat din viață marți, la vârsta de 85 de ani. Actorul s-a stins din viață la locuința sa din Magdalenka, Polonia, după o luptă îndelungată cu o afecțiune cardiacă gravă.

Măcinat de probleme de sănătate în ultimii ani, Keach suferise anterior un atac de cord pe scenă în Chicago în vara anului 2017, însă a continuat să rămână aproape de publicul său prin proiecte de voce și televiziune.

Mesajul sfâșietor al familiei

Vestea trecerii în neființă a fost confirmată oficial de soția sa, actrița poloneză Malgosia Tomassi Keach, care i-a fost alături în ultimele clipe.

„Cu o profundă tristețe și cu inima zdrobită anunț trecerea în neființă a dragului meu soț, Stacy Keach, care s-a stins din viață la casa noastră de familie din Magdalenka, Polonia. După o luptă lungă și dificilă cu o boală cardiacă gravă și insuficiență cardiacă, Stacy a părăsit această lume în pace. S-a luptat atât de mult timp, cu un curaj, o determinare și o putere ieșite din comun.

A fost un adevărat războinic, înfruntându-și boala cu același spirit remarcabil și aceeași rezistență care i-au definit întreaga viață. Stacy nu a fost doar un actor legendar, admirat și iubit de publicul din întreaga lume, ci și soțul meu iubit, partenerul meu de viață și inima familiei noastre.

Plecarea lui lasă un gol imens în viețile noastre, dar spiritul lui extraordinar, vocea inconfundabilă și dragostea pe care ne-a oferit-o cu atâta generozitate vor rămâne cu noi pentru totdeauna”.

Un parcurs marcat de succes, dar și de momente dramatice

Considerat unul dintre cei mai mari interpreți ai operei lui Shakespeare din generația sa, Keach a lăsat în urmă o carieră de peste șase decenii ce a cuprins teatru clasic, filme de cult și producții TV de mare succes. Recompensat cu un Glob de Aur și o nominalizare la premiile Emmy pentru interpretarea lui Ernest Hemingway într-o miniserie TV, el a primit și o nominalizare la premiile Tony pentru rolul din piesa „Indians” de pe Broadway.

Citeşte şi: Julie Stanciu, fiica Danei Săvuică, a spus „pas” celebrității și a ales o meserie de elită: „Pentru mine a fost un șoc!” Unde lucrează tânăra în prezent

Citeşte şi: Paula Chirilă, peripeții la propria nuntă cu Dan Giuvelnic: „O pusesem pe nașă să întrebe dacă nu au închis primăria”

Cariera sa a fost însă la un pas de colaps în 1984, când a fost arestat pe aeroportul Heathrow din Londra pentru tentativă de contrabandă cu cocaină. După ce a executat șase luni de închisoare în Marea Britanie, actorul și-a reevaluat radical viața.

„Când mi s-a citit sentința — nouă luni de închisoare — am simțit că cineva m-a lovit în zona inghinală cu crampoane de plumb. A fost cel mai de jos punct al vieții mele”. Ulterior, el a vorbit deschis în fața Congresului SUA și în centre de reabilitare despre pericolele dependenței: „Nu există o închisoare mai mare decât aceea de a fi dependent de o substanță chimică pentru a exista”.

O diversitate artistică asumată cu prețul carierei

Refuzând să fie încadrat într-un singur tipar de personaj, Keach a ales de-a lungul vieții roluri extrem de variate, de la detectivul dur Mike Hammer la sergentul Stedenko în comediile Cheech & Chong, până la rolul directorului de penitenciar Henry Pope din serialul „Prison Break”.

„Obiectivul meu a fost să am o selecție de roluri cât mai variată. Probabil că acest lucru mi-a dăunat carierei. Alegerile mele au venit cu un cost. Dar am apucat să-i joc pe Hamlet, Richard al III-lea și Regele Lear, iar pentru nimic în lume nu aș renunța la asta”.

Stacy Keach rămâne în memoria publicului ca un artist versatil, un reprezentant de marcă al scenei teatrale și un actor care a știut să își transforme greșelile personale în lecții de viață și maturitate artistică. El este supraviețuit de soția sa, Malgosia, și de cei doi copii ai lor, Shannon și Karolina.

Foto – Getty

Urmărește-ne pe Google News