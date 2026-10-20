Richard Riehle, actorul din „Office Space” și „Star Trek”, a murit la 78 de ani

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Lumea filmului și a televiziunii este în doliu după trecerea în neființă a actorului Richard Riehle, un chip inconfundabil care a marcat producțiile hollywoodiene timp de aproape o jumătate de secol. Recunoscut pentru abilitatea sa extraordinară de a naviga cu ușurință între roluri de autoritate și momente de figurație comică de excepție, maestrul ecranului s-a stins din viață la vârsta de 78 de ani.

Compania de management Wright Entertainment Inc. a confirmat tristul eveniment la începutul acestei săptămâni, precizând că moartea actorului a survenit în data de 15 octombrie, fără a fi oferite detalii suplimentare referitoare la cauzele decesului. Reprezentanții agenției au transmis un mesaj emoționant în memoria sa: „Industria noastră a pierdut un talent excepțional, iar comunitatea noastră a pierdut un om cu adevărat minunat.”

Cinci decenii dedicate scenei și filmului

Cariera lui Richard Riehle s-a întins pe parcursul a aproape 50 de ani, timp în care a reușit performanța de a aduna sute de apariții pe micul și marele ecran. De la rolul intendentului din drama istorică „Glory” și gardianul din thrillerul „The Fugitive”, până la mareșalul aerian din „Executive Decision”, polițistul din serialul „The West Wing” sau directorul de școală din adaptarea TV „Ferris Bueller’s Day Off”, Riehle a devenit figura de referință pentru regizorii de casting din întreaga lume.

Presa de specialitate a remarcat adesea prezența sa scenică impunătoare și stilul unic. Într-un profil dedicat carierei sale, publicația The AV Club nota cu apreciere: „Dacă un director de casting a avut nevoie vreodată de un bărbat corpolent, zgomotos și cu mustață pentru proiectul său, Richard Riehle a fost mai mult ca sigur aproape de prima poziție pe lista sa.”

Pasiunea sa pentru actorie a descoperit-o într-un mod aproape accidental, în ultimul an de studii la Universitatea Notre Dame. Constrâns de circumstanțele financiare ale vremii, actorul a profitat de o oportunitate care avea să-i schimbe definitiv cursul vieții, parcurs pe care l-a rememorat cu umor și sinceritate într-un interviu: „Am petrecut un semestru făcând orice și tot ce se face în teatru — actorie, regie, construcție de decoruri etc. —, iar apoi, dintr-un motiv oarecare, le-a plăcut atât de mult ce am făcut încât mi-au obținut o bursă de asistent de predare la Universitatea din Minnesota. Așa că am mers mai departe și mi-am luat masteratul în arte frumoase. Mi-am zis: «Ce naiba? Dacă mă plătesc ca să fac asta, o s-o fac!»”

De la marile francize SF la rolul de cult din „Office Space”

După primele sale replici rostite în lungmetrajul „Joyride” din 1977, cariera lui Riehle a cunoscut o ascensiune continuă. A apărut în producții mari precum comedia „Bridesmaids”, proiecția de atmosferă „Shadows and Fog” regizată de Woody Allen, pelicula „Black Rain” alături de Michael Douglas, dar și în sitcomul „Grounded For Life”.

De asemenea, el a lăsat o amprentă puternică asupra universului „Star Trek”, interpretând personaje în trei dintre francizele seriei: „The Next Generation”, „Voyager” și „Enterprise”. Talentul său s-a afirmat și pe scenele de pe Broadway, unde a jucat de trei ori, inclusiv alături de Paul Giamatti în adaptarea din 1999 a piesei „The Iceman Cometh”.

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Cu toate acestea, una dintre cele mai dragi interpretări pentru publicul larg rămâne cea a lui Tom Smykowski din comedia de cult „Office Space” (1999). Personajul său, un manager de produs anxios și ghinionist, disperat să își păstreze locul de muncă la compania Initech, a generat una dintre cele mai memorabile replici din cinematografia vremii, strigând cu disperare în fața evaluatorilor: „Eu am abilități sociale!”

Un mentor generos pentru tinerii artiști

Dincolo de aplauzele publicului și de recunoașterea breslei, colegii și apropiații își vor aminti de Richard Riehle nu doar ca de un actor extrem de versatil, ci și ca de un om de o bunătate rară. Pasiunea sa pentru artă s-a tradus adesea în sprijin direct acordat celor aflați la început de drum, un aspect subliniat cu considerație de reprezentanții săi: „Dincolo de talentul său imens, el va rămâne în memorie pentru bunătatea sa autentică, amabilitatea fără margini și generozitatea de neclintit, în special față de actorii și regizorii aflați la început de drum, pe care i-a încurajat și i-a sprijinit cu fiecare ocazie.”

Foto – Profimedia

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