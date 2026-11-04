Actorul britanic John Leeson, vocea emblematică a robotului K9 din „Doctor Who”, a murit la 83 de ani

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Lumea televiziunii este în doliu după trecerea în neființă a actorului britanic John Leeson, cel care a dat viață inconfundabilului K9, câinele-robot din legendarul serial „Doctor Who”. În vârstă de 83 de ani, artistul a lăsat în urmă o carieră remarcabilă pe scenă și pe micul ecran. Anunțul dureros a fost făcut public de fiul său, Guy Ducker, care a transmis un mesaj plin de emoție.

Un sfârșit liniștit și un omagiu adus fanilor din întreaga lume

Trecerea în neființă a actorului a survenit în urma unei perioade dificile în care s-a luptat cu o suferință fizică. Fiul artistului a împărtășit vestea tristă pe rețelele de socializare, subliniind alinarea pe care familia a simțit-o în ultimele momente: „Cu regret anunț decesul tatălui meu… după o vară în care a suferit de o boală. Sfârșitul a fost liniștit”.

Dragostea nemărginită oferită de spectatori de-a lungul deceniilor a reprezentat un sprijin enorm pentru marele actor. În același mesaj de adio, Guy Ducker a ținut să mulțumească publicului loial al producției SF: „Mii de mulțumiri comunității Whovian pentru dragostea arătată tatălui meu de-a lungul deceniilor, a însemnat enorm pentru el și pentru mine”.

De la o scurtă apariție la un personaj emblematic al televiziunii

Absolvent al prestigioasei Academii Regale de Artă Dramatică (RADA), John Leeson a avut o activitate prolifică în teatru și televiziune, cu roluri în producții precum „Dad’s Army”, „The Bill” sau „Blake’s 7”. Totuși, anul 1977 avea să-i schimbe definitiv parcursul profesional, când i-a împrumutat vocea robotului metalic K9. Deși trebuia să fie o simplă prezență episodică, simpatia uriașă a publicului tânăr i-a convins pe producători să-l transforme într-un membru permanent al distribuției, consacrând celebra replică: „Affirmative, Master”.

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Reflectând cu umor asupra succesului neașteptat care s-a întins pe mai bine de patru decenii, Leeson povestea că producătorii inițiali îi recomandaseră să nu își facă iluzii. Cu toate acestea, el a continuat să înregistreze pentru universul serialului chiar și în ultima perioadă: „Sub nicio formă nu va mai exista nimic după ce primul episod este filmat și pus la păstrare. Așa că nu te aștepta la prea multe. Și iată-mă încă legat de Doctor Who… Am ajuns să văd o cantitate uriașă de genunchi făcându-l pe K9”.

Omagii calde aduse de colegii din breaslă: „Un adevărat domn”

Vestea morții sale a stârnit un val de tristețe printre marii producători și actori din industria TV. Producătorul Russell T Davies și-a amintit cu admirație de precizia cu care Leeson interpreta personajul: „Un câine sobru, cusurgiu, trufaș, ironic, dar cumva și inocent, și atât de amuzant. Calibrat perfect astfel încât copiii să-l poată imita. Asta nu e ușor. Un adevărat domn și o mare pierdere”.

De asemenea, colega sa de breaslă, Lisa Bowerman, a subliniat că dispariția artistului lasă un gol imens, descriindu-l pe regretatul actor drept „un om absolut încântător, o companie excelentă și — și nu ezit să folosesc acest cuvânt pentru o dată — o voce cu adevărat emblematică”.

Foto – Profimedia

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