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Actorul Michael Forest, ale cărui roluri au marcat producțiile regizorului Roger Corman, numeroase seriale clasice și mari francize de animație, s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani. Trecerea sa în neființă a avut loc pe 14 octombrie într-un centru de îngrijire pentru seniori din Nevada, fiind anunțată de apropiații artistului.

Rolul care i-a adus un loc în istoria Star Trek

Milioane de fani ai televiziunii își vor aminti de Michael Forest datorită interpretării sale memorabile din serialul Star Trek. În episodul din 1967 intitulat „Who Mourns for Adonais?”, el a dat viață impunătorului zeu grec Apollo, un rol rămas emblematic în cultura pop. Dragostea pentru acest personaj și aprecierea de care s-a bucurat în rândul comunității de fani l-au determinat pe actor să relizeze o revenire spectaculoasă în pielea zeului antic în anul 2013, în cadrul seriei web omagiale Star Trek Continues.

O carieră titanică pe micul și marele ecran

Născut sub numele de Gerald Michael Charlebois în Dakota de Nord, actorul s-a mutat la Los Angeles la mijlocul anilor ’50. Întâlnirea sa cu regizorul Roger Corman în timpul unor cursuri de actorie a marcat începutul unei colaborări fructuoase pe marele ecran, materializată în titluri de colecție precum Beast From Haunted Cave, The Saga of the Viking Women sau producția peplum Atlas. Zeci de ani mai târziu, spectatorii l-au putut revedea pe marele ecran în lungmetrajul Cast Away, alături de Tom Hanks.

Prezența sa la televiziune a fost la fel de impresionantă, numărând zeci de roluri în producții antologice. De la Zona Crepusculară (The Twilight Zone) și The Dick Van Dyke Show, până la westernuri legendare ca Zorro, Gunsmoke și Maverick, Forest a fost un chip omniprezent pe micile ecrane. Ulterior, el și-a extins portofoliul prin apariții în producții de lungă durată, inclusiv în celebra telenovelă Tânăr și neliniștit.

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Maestru al dublajului și actoriei de voce

În ultimele decenii de activitate, actorul s-a reorientat cu succes către industria de dublaj, oferindu-și vocea inconfundabilă pentru sute de proiecte de animație și jocuri video. El s-a remarcat în universul anime-urilor și a contribuit la francize de mare succes internațional, precum Power Rangers, Dynasty Warriors și celebrul joc video World of Warcraft.

Michael Forest fusese căsătorit cu actrița Diana Hale, care a încetat din viață în anul 2022. Prin vasta sa moștenire artistică ce se intinde pe parcursul a peste șase decenii, actorul rămâne un pilon remarcabil al divertismentului american.

Foto – Profimedia

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