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Larisa Iordache se alătură echipei Pro TV. Unde va putea fi urmărită: „Este o nouă provocare pentru mine”

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.  Actualizat 19.10.2026, 13:43
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Larisa Iordache se alătură echipei PRO TV și devine comentator pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică de la Rotterdam. Competiția se desfășoară între 20-25 octombrie și poate fi urmărită pe PRO ARENA și VOYO.

Larisa Iordache se alătură echipei Pro TV

Larisa Iordache, una dintre cele mai emblematice figuri ale gimnasticii românești, începe un nou capitol în carieră, alăturându-se echipei PRO TV ca expert comentator pentru Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2026. Evenimentul, care se desfășoară între 20 și 25 octombrie la Rotterdam, va fi transmis live pe PRO ARENA și VOYO, oferind publicului o perspectivă unică asupra acestui sport fascinant.

Cu o carieră strălucitoare marcată de medalii internaționale și momente de neuitat, Larisa își aduce acum cunoștințele și pasiunea în fața telespectatorilor.

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„Am trăit gimnastica din interior, atât în sala de antrenament, cât și pe podiumul marilor competiții. Știu ce înseamnă emoțiile dinaintea unui concurs, presiunea unui moment important, orele nesfârșite de muncă și, mai ales, dorința unui sportiv de a demonstra că poate. De multe ori, cea mai mare presiune nu vine din exterior, ci chiar din propriile așteptări, din dorința de a fi mai bun, de a-ți depăși limitele și de a transforma anii de pregătire în câteva momente de perfecțiune. De această dată, voi trăi Campionatul Mondial de Gimnastică Artistică dintr-o perspectivă diferită, cea de comentator. Este o nouă provocare pentru mine, pe care o primesc cu emoție, bucurie și multă responsabilitate”, a declarat Larisa Iordache pentru PRO TV.

PRO TV și-a propus încă o dată să aducă telespectatorilor cele mai importante evenimente sportive, punând în prim-plan nu doar performanța, ci și poveștile care inspiră. Colaborarea cu Larisa Iordache adaugă o notă autentică transmisiunilor, iar telespectatorii vor avea ocazia să descopere detalii din culisele acestui sport de elită: de la complexitatea elementelor tehnice până la sacrificiile și emoțiile care definesc parcursul unui gimnast.

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Programul Campionatelor Mondiale de la Rotterdam

Campionatele Mondiale de la Rotterdam promit momente de intensitate maximă, aducând în fața publicului cei mai buni gimnaști ai lumii. Competiția include finale pe echipe, la individual compus și la aparate, fiecare cu mize uriașe, inclusiv calificări olimpice pentru Jocurile de la Los Angeles 2028. Iată programul detaliat al finalelor:

  • Marți, 20 octombrie, ora 20.00: Finala masculină pe echipe
  • Miercuri, 21 octombrie, ora 20.00: Finala feminină pe echipe, cu trei locuri olimpice în joc
  • Joi, 22 octombrie, ora 20.30: Finala masculină la individual compus
  • Vineri, 23 octombrie, ora 20.30: Finala feminină la individual compus
  • Sâmbătă, 24 octombrie, ora 15.00: Finalele masculine la sol, cal cu mânere și inele; Finalele feminine la sărituri și paralele inegale
  • Duminică, 25 octombrie, ora 15.00: Finalele masculine la sărituri, paralele și bară fixă; Finalele feminine la bârnă și sol

Fanii gimnasticii sunt invitați să urmărească toate aceste momente spectaculoase, disponibile în direct pe PRO ARENA și VOYO. Cu Larisa Iordache în echipa de comentator și cu o competiție de asemenea amploare, Campionatele Mondiale de Gimnastică Artistică 2026 sunt un eveniment de neratat!

Foto: Pro TV

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