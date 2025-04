De ce nu a putut Larisa Iordache să-și vadă fiica după ce a născut: „A fost destul de greuț și a trebuit să fac testul”

La începutul lunii februarie, Larisa Iordache a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă. În cadrul emisiunii Xtra Night Show, fosta gimnastă a povestit cum, timp de câteva zile, nu a putut să își țină fiica în brațe din cauza unei infecții cu gripă, fiind nevoită să urmeze recomandările medicilor pentru a preveni orice risc asupra sănătății micuței.

De ce nu și-a putut vedea Larisa Iordache fiica după ce a născut

Larisa Iordache (28 de ani) și Cristian Chiriță au devenit părinți pentru prima oară, după ce fosta gimnastă a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la sfârșitul lunii februarie. În cadrul emisiunii Xtra Night Show, sportiva a vorbit despre experiența nașterii, dar a făcut și o mărturisire dureroasă: nu a putut să-și vadă fiica imediat după ce a născut, din cauza unei infecții cu gripă.

Astfel, tânara mămică a fost nevoită să urmeze sfaturile medicilor și să evite contactul cu fetița în primele zile, pentru a nu-i pune viața în pericol.

„A fost destul de greuț. Echipa de la spital, împreună cu doamna doctor, au încercat să ia cea mai bună decizie încât copilul să fie bine, și eu. Drept dovadă că după am fost foarte bine, eu încă eram sub gripă și atunci a trebuit să fac testul de a doua sau a treia zi, să mă negativez, să pot să o văd și eu. Eu doar am atins-o în momentul în care am născut”, a declarat Larisa Iordache, în emisiunea Xtra Night Show, prezentată de Nasrin Ameri și Andrei Ștefănescu.

În aceste zile în care nu a putut să-și strângă fiica la piept, i-a fost alături necondiționat soțul ei, Cristian Chiriță, ținând-o la curent cu fiecare detaliu.

Când își vor boteza fetița

În cadrul unui interviu recent, Larisa Iordahce a vorbit despre botezul fetiței sale, care o să aibă loc pe 8 iunie, această zi având o semnificație aparte. Mai exact, pe această dată, ea și soțul ei, Cristian Chiriță s-au căsătorit civil.

„Da, o să așteptăm până în iunie. Momentan avem câteva idei pe foaie și curând o să ne punem pe treabă, să organizăm totul. Ne-am gândit că ar fi frumos să facem botezul pe 8 iunie, chiar în ziua în care ne-am cununat civil, plus că eu eram însărcinată atunci, însă nu știam. Și atunci ar fi drăguț ca pe aceeași dată să fie și ziua botezului. 8 întors este semnul infinitului și atunci iubirea a venit pentru noi ca un val imens când a apărut ea în viața noastră”, a declarat Larisa Iordache.

