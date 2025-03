Când își va boteza Larisa Iordache fiica și cine vor fi nașii micuței: „Mergem pe ceva restrâns”

Larisa Iordache și Cristian Chiriță au devenit părinți pentru prima oară, după ce fosta gimnastă a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, la sfârșitul lunii februarie. Acum, în cadrul unui interviu, sportiva a vorbit despre botezul fiicei sale, când va avea loc evenimentul, dar și cine vor fi nașii de botez.

Când își va boteza Larisa Iordache fiica

Larisa Iordache (28 de ani) trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața unei femei. La sfârșitul lunii februarie, fosta gimnastă a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe care a decis să o numească Amira-Andreea.

Acum, în cadrul unui interviu, sportiva a vorbit despre botezul fetiței sale, care o să aibă loc pe 8 iunie, această zi având o semnificație aparte. Mai exact, pe această dată, ea și soțul ei, Cristian Chiriță s-au căsătorit civil.

„Da, o să așteptăm până în iunie. Momentan avem câteva idei pe foaie și curând o să ne punem pe treabă, să organizăm totul. Ne-am gândit că ar fi frumos să facem botezul pe 8 iunie, chiar în ziua în care ne-am cununat civil, plus că eu eram însărcinată atunci, însă nu știam. Și atunci ar fi drăguț ca pe aceeași dată să fie și ziua botezului. 8 întors este semnul infinitului și atunci iubirea a venit pentru noi ca un val imens când a apărut ea în viața noastră”, a declarat Larisa Iordache pentru cancan.ro.

Cine vor fi nașii micuței

Evenimentul va fi unul restrâns, așa cum și-au dorit să fie și cununia care a avut loc anul precedent. Cât despre nașii fetiței, Larisa Iordache a spus că îi vor boteza bebelușa doi prieteni de familie.

„Am pornit și cu ideea de cununie să fie restrânsă, dar ne-am lungit puțin. Acum suntem pe aceeași idee să mergem pe restrâns, dar vom vedea cum decurg lucrurile, pentru că ne dorim ca toată lumea care își dorește să fie alături de cea micuță, că e despre ea vorba, să fie alături de ea. Nașii fetiței vor fi Alina și Marius, prieteni de familie”, a adăugat Larisa Iordache pentru sursa citată.

Cum se simte după ce a născut

La mai bine de o lună de când a născut, Larisa Iordache spune că se simte bine și că durerile de după naștere au început să dispară treptat.

„Acum mă simt bine, mulțumesc, asta pentru că înainte cu o zi de operație am intrat în spital cu gripă și nu m-am simțit foarte bine, dar mă bucur că acum sunt ok și durerile operației au cam trecut și nu mai tușesc pentru că am și tușit foarte mult și durerile erau destul de măricele, dar mă bucur că acum este totul bine acum”, a spus ea pe Instagram.

Foto – Instagram

