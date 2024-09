Larisa Iordache este însărcinată: „Te așteptăm cu nerăbdare”. Primele imagini cu burtica de gravidă

Larisa Iordache (28 ani) este însărcinată, sportiva urmând să devină mamă pentru prima dată. Fosta gimnastă a dat vestea pe rețelele de socializare, unde a precizat că este încântată de noua etapă din viața ei și a soțului ei, Cristian Chiriță.

Larisa Iordache este însărcinată

Larisa Iordache urmează să devină pentru prima dată mamă. Fosta gimnastă a anunțat pe pagina sa de Instagram că este însărcinată și a distribuit și primele imagini cu burtica de gravidă. În fotografii apare și soțul ei, Cristian Chiriță, care îi îmbrățișează fericit burtica.

„Te dorim și te așteptăm cu nerăbdare. Ești o binecuvântare, iar noi ne simțim binecuvântați că ne-ai ales ca părinți. Iubirea noastră infinită”, a scris Larisa în mediul online.

Fosta gimnastă este însărcinată în 13 săptămâni și spune că a așteptat să facă toate analizele și să se asigure că totul este în regulă înainte de a face marele anunț.

„În primul rând am profitat de liniștea pe care noi, cumva, am avut-o în perioada asta pentru că, cu o astfel de veste și cu o astfel de binecuvântare de la Bunuș Dumnezeu pentru noi a fost o bucurie foarte mare și am vrut să ne bucurăm noi în prima parte a procesului. Totul a decurs bine și medical vorbind și emoțional. Când am aflat că totul este în regulă și că totul este bine, am hotărât să se știe. Nu a fost nimic forțat, a fost totul foarte natural, exact cum a decurs și relația noastră și căsnicia”, a declarat Larisa Iordache pentru Spynews.

Citește și: Cum a ajutat-o terapia pe Larisa Iordache să scape de singurul complex: “Doar așa putem să progresăm”/ Exclusiv

Citește și: Larisa Iordache, primele declarații despre nunta cu Cristian Chiriță: “Ne-a luat totul ca un val fain, proaspăt și cu tot felul de emoții”/ Exclusiv

Cum a trecut de primul trimestru de sarcină

Însărcinată în 13 săptămâni, Larisa a trecut de primul trimestru de sarcină și a scăpat de simptomele mai supărătoare, iar acum se bucură din plin de noua etapă a vieții sale.

„Acum sunt foarte bine. (…) Am 13 săptămâni. Mă simt bine. Primul trimestru a trecut cumva, mă bucur că mă simt bine, nu sunt eu o femeie care să mă vait foarte tare și am trecut foarte ușor peste grețuri, mai sunt foarte puține, dar le rezist cu brio. Nu am aflat sexul bebelușului, probabil la următorul control medical. (…) Sinceră să fiu, eu îmi doresc să fie sănătos sau sănătoasă, să fim într-o armonie totală. Indiferent de sexul copilului o să ne bucurăm. Nu știu, nu simt ceva anume”, a precizat ea.

Citește și: Ce mașină conduce Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac. Bolidul electric valorează aproximativ 100.000 de euro

Citește și: Anca Țurcașiu a strălucit la botezul nepoatei. Cum s-a fotografiat împreună cu fiul ei, în biserică

Fosta gimnastă a precizat că soțul ei se bucură că urmează să devină tată și este alături de ea la fiecare pas.

„Soțul meu este minunat, e un om deosebit. Sunt o norocoasă că îl am alături de mine, mai ales în perioada aceasta. Pe lângă faptul că el era grijuliu cu mine și înainte, pentru că așa este firea lui, (…) e o bucurie și pentru el și trăiește și el aceste minunate sentimente alături de noi. Mica noastră familie se mărește și e minunat. (…) Sunt norocoasă să îl am în viața mea, pentru că datorită lui am aflat cum este iubirea adevărată și pură și corectă. Cuvintele sunt prea puține și prea mici”, a mai spus Larisa Iordache.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu burtica de gravidă a Larisei Iordache

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News