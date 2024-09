Ce mașină conduce Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac. Bolidul electric valorează aproximativ 100.000 de euro

Ileana Lazariuc a fost, este și probabil va rămâne și în continuare o prezență discretă în spațiul public. Totuși, în ultimele luni, fostul model în vârstă de 42 de ani a devenit din ce în ce mai activ în mediul online. Ileana a publicat imagini alături de cei doi băieți pe care-i are cu fostul soț, Alexandru Țiriac, imagini din vacanță, de la ieșirile cu prietenele ei, dar și cu mașina ei, un bolid de lux în valoare de aproximativ 100.000 de euro.

Ce mașină conduce Ileana Lazariuc, fosta soție a lui Alexandru Țiriac

În ultimii 15 ani, Ileana Lazariuc a fost o prezență rară în spațiul public. După ce, în 2009, s-a căsătorit cu Alexandru Țiriac, Ileana a decis să se dedice creșterii copiilor lor, Alexandru și Nicholas. Băieții celor doi sunt deja adolescenți, iar, ușor-ușor, fostul model își reia activitatea pe rețelele sociale. În ultima vreme a publicat fotografii din vacanțe, imagini alături de prietenele ei, dar și cu mașina pe care o conduce.

Ileana Lazariuc are un Mercedes-Benz EQE 350 4MATIC SUV cu prețul pornind de la 96.789. Autoturismul este electric, are cutie automată de viteze și 292 de cai putere. La începutul lunii august, alături de una dintre cele mai vechi prietene ale sale, Lili Sandu, prezentatoarea „Vorbește lumea”, Ileana a participat la un prânz găzduit de Mercedes-Benz în București.

Ileana Lazariuc are și o colecție impresionantă de genți de designer. În ultimele săptămâni, Ileana a publicat pe Instagram fotografii cu patru genți, două semnate de la Hermès, una de la Chanel și una de la The Row. Una dintre gențile de la Hermès se vinde la mâna a doua cu 29655 de euro. Cealaltă costă 17.889, în timp ce gențile de la Chanel și The Row costă în jurul a 20000 de euro împreună.

Ileana Lazariuc și Alexandru Țiriac au divorțat în 2017

Ileana Lazariuc și Alexandru Țiriac s-au despărțit în 2017, după aproximativ opt ani de căsnicie. În prezent, Alexandru formează un cuplu discret cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea. Fosta noră a afaceristului Ion Țiriac nu s-a afișat cu niciun alt bărbat după despărțirea de soț. Ileana și Alexandru sunt în continuare o familie unită pentru băieții lor.

„Din dorința de a reduce la tăcere zvonurile, am decis împreună să anunțăm oficial faptul că am divorțat acum doi ani. Nu există secrete sau evenimente picante la baza deciziei noastre. Ne-am dorit această perioadă de liniște și discreție atât pentru noi, dar în special pentru copiii noștri, fără să intervină alte speculații și scenarii fabricate”, au declarat Ileana și Alexandru în 2019.

„Nimic nu s-a schimbat cu privire la cât de mult ne iubim. Vom rămâne în continuare cei mai buni prieteni. Suntem și vom fi o familie unită și părinții a doi copii minunați. Viețile noastre vor rămâne în continuare private. Aceasta este singura noastră declarație în legătură cu acest subiect. Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au încheiat atunci.

Foto: Instagram/@ileanalazariuc

