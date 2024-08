Cum a ajutat-o terapia pe Larisa Iordache să scape de singurul complex: “Doar așa putem să progresăm”/ Exclusiv

Larisa Iordache a vorbit, pentru Unica.ro, despre cum a ajutat-o terapia în viața de sportiv, cât și în viața personală. Fosta campioană ne-a povestit despre complexul pe care l-a avut și pe care l-a depășit cu ajutorul psihologului. Mai mult, soțul ei, Cristian Chirița, i-a sporit încrederea de sine pentru că o surprinde zilnic cu complimente, ceea ce o face fericită. Cei doi s-au căsătorit civil în luna iunie, urmând ca la anul să ajungă în fața altarului.

Cum a ajutat-o terapia pe Larisa Iordache să scape de singurul complex

După ani buni în care s-a dedicat gimnasticii câștigând medalii la campionate, Larisa Iordache a rămas tot în slujba sportului, pregătind, la rândul ei, copii pentru concursuri. Pe lângă pregătirea din punct de vedere fizic, contează mult și psihicul, prin urmare, ca orice sportiv și Larisa a avut parte de consiliere psihologică.

Larisa Iordache: “Am reușit să mă accept așa cum sunt, să mă îmbrac exact așa cum îmi doresc”

Fosta campioană a povestit, pentru Unica, despre beneficiile pe care le-a avut terapia în viața ei și cum a ajutat-o să își învingă un complex.

“Singurul complex pe care l-am avut a fost faptul că n-am avut niciodată un corp feminin, cumva în modul acela de clepsidră, cu talie foarte accentuată. Dar cu timpul, făcând și terapie și având atât de multe exemple în social media, în lumea asta, cumva noi ne luăm niște tipare și vedem perfectul sau cum vrem noi să arătăm. Este diferit, total diferit de la o persoană la alta, dar, făcând terapie și cu câștigarea încrederii în sine, am reușit să mă accept așa cum sunt, să mă îmbrac exact așa cum îmi doresc”, ne-a mărturisit Larisa Iordache.

Soțul ei, Cristian Chirița, o surprinde cu complimente, care îi mențin starea de bine. “A fost și un plus de la Cristian în fiecare zi îmi face câte un compliment și îmi spune cât de bine arăt și cât de frumoasă sunt. Este foarte important pentru noi, femeile, să primim o confirmare de acest gen de la omul drag, dar cu atât mai mult este foarte bine să avem încredere în noi și să ne simțim încrezătoare pentru că mai mult decât fizicul, atitudinea noastră poate să ne ajute foarte mult”, a declarat, pentru Unica.ro, Larisa Iordache.

Larisa Iordache: “M-a ajutat să realizez faptul că a fi prezent în momentul în care trebuie să fii prezent este extraordinar de bine”

Larisa Iordache a continuat să meargă la terapie, ce-i drept cu pauze, atunci când a simțit nevoia de a primi un sfat legat de o situație din viața ei. “Fac și în prezent terapie, momentan am puțină pauză pentru că am avut o perioadă foarte aglomerată, dar niciodată nu m-am oprit din chestia asta, atâta timp cât am avut nevoie, pentru că nu este vorba de a fi o fiță sau să te duci permanent acolo, pentru că nu despre asta e vorba. Este vorba să-ți rezolvi problemele, să iei în calcul toate lucrurile și toate sfaturile pe care le ai și le primești acolo și cu siguranță să-ți schimbi viața într-un mod bun, pentru că doar așa putem să progresăm”, ne-a spus Larisa Iordache.

Antrenoarea a început terapia în perioada în care mergea la concursuri. Ședințele la psiholog au ajutat-o inclusiv în urmă cu câțiva ani când și-a pierdut mama, răpusă de o boală incurabilă. “Era foarte greu atunci, pentru că erau foarte mulți factori stresanți care cumva erau în viața mea de zi cu zi. Îmi doream să am și o viață foarte echilibrată, dar și o viață de sportiv foarte bună. S-au mai întâmplat anumite evenimente despre care știm cu toții și cumva mi-a fost de foarte de mare ajutor. M-a echilibrat și m-a ajutat să realizez faptul că a fi prezent în momentul în care trebuie să fii prezent este extraordinar de bine și extraordinar de fain pentru un viitor foarte bun”, a adăugat Larisa Iordache.

