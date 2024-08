Cum ar fi, de fapt, Salman Khan, partenerul Iuliei Vântur, în relaţii. Acuzaţii grave din partea fostelor iubite: „Laş, sadic şi abuzator narcisist al femeilor”

Salman Khan, unul dintre cei mai cunoscuți și influenți actori din industria cinematografică indiană, se află în centrul unei controverse majore, după ce mai multe foste iubite au făcut dezvăluiri șocante despre comportamentul său abuziv. În spatele fațadei de superstar carismatic și filantrop, se pare că iubitul Iuliei Vântur ascunde o latură întunecată, marcată de acuzații grave de abuz fizic, psihic și sexual.

Cum s-ar comporta, de fapt, Salman Khan în relaţii

Recent, Somy Ali, o fostă iubită a lui Salman Khan, a ieșit public cu acuzații devastatoare la adresa actorului. Într-un interviu și un videoclip viral, ea l-a descris pe actor drept un „laș, sadic și abuzator narcisist al femeilor.”

Somy Ali a vorbit deschis despre coșmarul pe care l-a trăit alături de starul bollywoodian, dezvăluind detalii despre relația lor tumultuoasă. Deși au avut o relație care nu a culminat cu o căsătorie, Somy a recunoscut că a experimentat abuzuri inimaginabile—fizice, verbale și sexuale—în perioada în care au fost împreună.

„Nu vorbim, deoarece îl detest profund ca om. Este un laș care își ascunde adevărata față, un sadic și un abuzator narcisist al femeilor. M-a umilit în fața familiei sale, prietenilor și chiar a servitorilor săi, ceea ce a dus la lipsa de respect și la abuzuri din toate părțile, inclusiv din partea gărzii sale de corp, Shera”, a spus Somy Ali, potrivit onmanorama.com.

Ea a subliniat și obiceiul lui Khan de a schimba frecvent partenerele, susținând că acesta are o altă parteneră la fiecare șapte ani, un comportament care indică o lipsă de stabilitate emoțională și o tendință de a controla și manipula femeile din viața sa.

„Pot confirma că Salman are tendința de a-și schimba iubitele aproximativ la fiecare șapte ani. Deși s-ar putea să nu am cele mai recente informații, pare să fie consecvent cu Iulia Vântur. Dacă este adevărat, le doresc sincer amândurora tot ce e mai bun”, a mai declarat ea pentru sursa menţionată anterior.

Pe lângă Somy Ali, Aishwarya Rai Bachchan, una dintre cele mai renumite actrițe din India, a vorbit și ea despre experiența traumatizantă pe care a avut-o în relația cu Salman Khan. După ce au avut o relație intens mediatizată, Aishwarya a dezvăluit că a fost victima comportamentului abuziv al actorului, menționând că relația lor a fost marcată de infidelitate, abuz emoțional și fizic. „Capitolul Salman Khan a fost un coșmar în viața mea și îi sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că totul s-a încheiat. Am fost alături de el mereu. Am îndurat alcoolismul lui, comportamentul nepotrivit și multe faze rele. Am ajuns la capătul abuzului, infidelității și purtării sale nedemne”, a spus Aishwarya despre Salman Khan, potrivit relatărilor de pe redactia.ro.

Una dintre temele recurente în mărturisirile fostelor iubite ale lui Salman Khan este natura posesivă și controlantă a actorului. Atât Somy Ali, cât și Aishwarya Rai au relatat despre eforturile lui Khan de a le controla viețile personale și carierele.

Somy Ali a povestit despre cum Khan i-a influențat negativ viața și a împiedicat-o să-și urmeze visurile, în timp ce Aishwarya a menționat că a fost supusă la abuzuri emoționale și fizice, ajungând la capătul răbdării.

Cum îi pot afecta imaginea lui Salman Khan, acuzaţiile fostelor partenere

Dezvăluirile acestor femei au avut un impact profund asupra imaginii publice a lui Salman Khan, provocând o undă de șoc atât în rândul fanilor, cât și al colegilor din industrie. Pentru un actor care a fost venerat de milioane de fani și a fost considerat un erou atât pe ecran, cât și în afara acestuia, aceste acuzații reprezintă o lovitură devastatoare. În timp ce unii susținători ai actorului au respins acuzațiile ca fiind nefondate, alții cer o investigație mai profundă și consideră că aceste mărturisiri nu trebuie ignorate.

Industria de la Bollywood este cunoscută pentru sprijinul puternic pe care îl oferă starurilor sale, dar și pentru reacțiile rapide la scandaluri. În cazul lui Salman Khan, aceste acuzații ar putea avea consecințe grave asupra carierei sale. Deși actorul nu a comentat încă public aceste acuzații, tăcerea sa este considerată suspectă de către unii critici, care se întreabă de ce ar evita o declarație oficială dacă nu ar avea nimic de ascuns.

În plus, Somy Ali a menționat că Salman Khan ar fi intervenit pentru a interzice difuzarea unui documentar despre abuzul său în India, ceea ce sugerează că actorul încearcă să-și protejeze reputația cu orice preț.

Sursa foto: Instagram, Facebook

