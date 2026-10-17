Îl recunoști? A cucerit inimile oamenilor în urmă cu 30 de ani, când a jucat în unul dintre cele mai de succes filme de la Hollywood, iar acum cariera lui a luat o turnură neașteptată

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Jimmy Workman, celebru pentru rolul lui Pugsley Addams, a lăsat actoria în urmă pentru a lucra în culisele filmelor. La 30 de ani de la succesul înregistrat cu „Familia Addams”, acesta ajută acum la organizarea producțiilor de la Hollywood.

Ce face Jimmy Workman la 30 de ani de la „Familia Addams”

Jimmy Workman, cunoscut publicului pentru rolul adorabilului Pugsley Addams din filmul iconic „Familia Addams”, a ales să-și reinventeze cariera, lăsând în urmă lumina reflectoarelor pentru a lucra în culisele industriei cinematografice.

Avea doar 11 ani când a fost distribuit în rolul lui Pugsley, fratele nonconformist al lui Wednesday Addams, interpretată de Christina Ricci, în comedia regizată de Barry Sonnenfeld.

Pelicula a fost un succes răsunător, iar Jimmy Workman a revenit pe marele ecran doi ani mai târziu în continuarea „Addams Family Values”, unde familia excentrică a cucerit din nou publicul. Alături de el, distribuția a inclus nume mari precum Anjelica Huston, Raúl Juliá și Christopher Lloyd, iar chimia dintre actori a fost de neuitat.

După succesul răsunător al seriei, Jimmy Workman a apărut și în alte producții precum „Christmas in Connecticut” (1992), „Black Sheep” (1996) și celebrul „As Good as It Gets” (1997), alături de Jack Nicholson.

De asemenea, și-a împrumutat vocea personajului Marvin din îndrăgitul serial animat „Life with Louie”. Cu toate acestea, la începutul anilor 2000, actorul a decis să facă un pas în spate și să își schimbe traiectoria profesională.

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De la star la omul din spatele camerelor

Astăzi, Jimmy Workman rămâne activ în industria cinematografică, dar dintr-o perspectivă diferită. El lucrează în domeniul coordonării transportului pentru producțiile de film și televiziune, având grijă de logistica complicată care face ca magia să prindă viață pe ecrane.

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Contribuțiile sale recente includ filme precum „Muzzle” (2023) și „Queen of the Ring” (2024), unde a avut un rol esențial în organizarea echipelor și a resurselor necesare filmărilor.

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Sursă foto: Profimedia

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