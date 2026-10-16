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Pentru Adriana Bahmuțeanu, ultimele luni au adus o încărcătură emoțională uriașă, procese epuizante în instanță și o distanță greu de îndurat față de bărbatul iubit. După două luni în care nu și-a văzut soțul, vedeta a decis să își facă bagajele și să plece în Statele Unite ale Americii.

Revederea are o semnificație aparte, cei doi pregătindu-se să marcheze un moment extrem de important din viața de cuplu, dar și să se bucure de câteva zile de liniște.

Aniversare specială și vacanță la ocean după două luni de dor

Distanța dintre România și America nu a fost deloc ușor de gestionat, însă Adriana Bahmuțeanu este gata să lase în urmă grijile și să zboare peste Ocean. George Restivan nu a putut veni în țară din cauza angajamentelor profesionale, astfel că vedeta a luat inițiativa pentru a fi din nou împreună.

„De două luni nu ne-am mai văzut. E greu, foarte greu, este cumplit de greu. El lucrează acolo, are foarte multă treabă și chiar nu poate să vină în România, dar mă duc eu. Am împlinit un an de căsătorie și abia aștept să ajung în Statele Unite să și celebrăm. Avem și o nuntă de americani și vreau să mă duc la Venice Beach. Acolo mi-a promis că mă duce să fac plajă la ocean”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, pentru click.ro.

„Am obosit, sper să se termine dată!”

Dincolo de escapada romantică, marea dorință a Adrianei rămâne strâns legată de copiii ei și de liniștea căminului. Lupta continuă în instanță și drumurile la termenele de judecată au ajuns să o doboare fizic și psihic, însă sprijinul pe care îl găsește în partenerul ei de viață îi dă putere să meargă mai departe.

„Cel mai mult îmi lipsește familia. Mi-aș dori cumva să reunim toată familia, să stăm împreună cu cei trei băieți ai noștri și să fim o familie de-adevăratelea. Așa cum suntem, dar suntem cam risipiți astăzi. Sângele apă nu se face. Mai devreme sau mai târziu, da.

Eu sper să fie cât mai devreme. Sunt termene, sunt proceduri. Sper să se termine odată, că nu mai pot. Este exact partenerul de viață pe care mi l-am dorit și nu l-am avut niciodată. Și acum îl am. Niciodată nu-i prea târziu să iubești, niciodată nu-i prea târziu să-ți refaci viața”, a mărturisit vedeta.

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Avertismentul medicului diabetolog și dieta strictă

Afectată de stresul acumulat și de un stil de viață haotic, cu mese luate pe fugă și nopți pierdute, Adriana Bahmuțeanu a realizat că trebuie să pună frână. În urma unei vizite la medicul specialist, vedeta a primit un avertisment serios care a făcut-o să își schimbe radical alimentația și rutina zilnică.

„Mănânc când apuc și mănânc aiurea, dar de vreo săptămână, zece zile, am început să-mi reglez și dieta, și programul de somn. Am fost la o doamnă doctor care m-a tras cam tare de ciuf, mi-a băgat mințile în cap și de atunci am început o dietă strictă. Acum m-am răsfățat cu câteva dulciuri, dar nu mai mănânc ce mâncam înainte. Mănânc doar salate, cu mult avocado, cu tot felul de chestii naturiste și mă simt mai bine, am mai dat jos”, a explicat Adriana Bahmuțeanu.

Foto – Facebook

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