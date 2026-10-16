Raluca Bădulescu revine la Asia Express. Anunțul făcut de vedetă: „Cine știe cum evoluez sezonul acesta”

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Raluca Bădulescu revine în Asia Express. Începând de duminică, 18 octombrie, de la ora 20:00, vedeta se alătură echipei lui Maurice Munteanu și Connie Preda. Aceasta și-a exprimat fericirea în mediul online, unde a mărturisit că este nerăbdătoare să repete experiența.

Raluca Bădulescu revine la Asia Express

Raluca Bădulescu este gata să revină pe micile ecrane și să cucerească din nou publicul. Vedeta a dezvăluit pe Instagram că, începând de duminică, de la ora 20.00, va face parte din echipa Asia Express, alături de Maurice Munteanu și Connie Preda. Anunțul a stârnit entuziasm în rândul fanilor, care așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou în acțiune.

Această veste a venit ca o surpriză plăcută pentru fanii emisiunii, care deja se bucurau de un sezon plin de momente tensionate și provocări spectaculoase.

„Mi-am pierdut șirul cuvintelor. Vorbesc cu vorbe de astea mari, zici că am înnebunit la cap, dar, de fapt, chiar m-am înnebunit, de fericire. De duminica aceasta intru în Asia Express. Duminică, de la ora 20.00 (…) Visele se îndeplinesc (…) Cine știe cum evoluez sezonul acesta, cine știe. Împreună cu Maurice și cu Connie”, a declarat Raluca Bădulescu, vizibil emoționată, pe rețeaua de socializare.

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Momente emoționante și răsturnări de situație la Asia Express 2026

Raluca Bădulescu nu este străină de această aventură, participând și în trecut alături de fostul ei soț. De data aceasta, însă, se alătură unei echipe de excepție și promite să aducă pe ecrane aceeași energie debordantă și stil extravagant cu care și-a obișnuit fanii.

„Regina regească”, așa cum este adesea numită, nu se teme să iasă în evidență, iar acest lucru s-a văzut în fiecare apariție publică a ei.

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Recent, vedeta a atras toate privirile cu un outfit îndrăzneț: un body sexy, completat de o rochie transparentă, o geacă de piele și botine negre, demonstrând încă o dată că stilul ei este inconfundabil.

Sezonul actual al Asia Express, emisiunea de succes de la Antena 1, a fost marcat de numeroase răsturnări de situație și momente tensionate. Valerie Lungu și Mirela Vaida au avut parte de conflicte intense în timpul competiției, însă au reușit în cele din urmă să găsească o cale de împăcare. De asemenea, momente tensionate au existat și între Gabi Torje și Alin Alexuc, care s-au certat de mai multe ori și chiar au fost pe punctul de la renunța la competiție.

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Sursă foto: Instagram

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