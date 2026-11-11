Eliminare cu scântei și un cec substanțial la „Asia Express”. Ce i-a șoptit Mirela Vaida lui Alex Gîlcă și cu câți bani pleacă acasă vedeta Antenei 1

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Semifinala „Asia Express” a adus momente de maximă tensiune, lacrimi, dar și reacții neașteptate. Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au ratat la limită marea finală, după ce soarta le-a fost pecetluită de cutia cu mărgele roșii. Deși au părăsit competiția înainte de ultimul act, cele două concurente nu pleacă cu mâna goală din show-ul de la Antena 1: onorariul încasat este impresionant, iar gestul de la despărțire al prezentatoarei TV a atras toate privirile.

Tensiuni în semifinală: gestul Mirelei Vaida la adresa lui Alex Gîlcă și Valerie Lungu

Cursa contracronometru din semifinală a dus uzura concurenților la cote maxime. Ajunse ultimele în fața Irinei Fodor, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au sperat până în ultima clipă că norocul le va surâde. Deschiderea cufărului a adus însă vestea dură: perla roșie, echivalentul eliminării definitive din drumul spre marele trofeu.

Momentul a scos la iveală și primele reacții contrastante între echipe. Dacă restul competitorilor au privit deznodământul cu reținere, Valerie Lungu nu și-a ascuns bucuria la aflarea veștii că rivalele sale părăsesc competiția.

În ciuda atmosferei încărcate, Mirela Vaida a demonstrat eleganță și sportivitate. Înainte de a părăsi platoul, prezentatoarea de televiziune s-a îndreptat direct către partenerul Valeriei, Alex Gîlcă, și i-a șoptit la ureche doar trei cuvinte pline de semnificație: „Bravo, bravo, bravo!”.

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Cu ce sumă se întorc acasă Mirela Vaida și Oana Tomoiagă

Deși au pierdut șansa de a pune mâna pe marele premiu pus în joc în finală, cele zece etape petrecute pe traseu le-au asigurat celor două vedete un câștig financiar deloc de neglijat.

Probele istovitoare, nopțile dormite în condiții precare și provocarea autostopului au fost răsplătite pe măsură de producătorii emisiunii.

Potrivit Cancan, pentru fiecare etapă (stage) parcursă în concurs, fiecare concurentă ar fi fost remunerată cu câte 3.000 de euro. Astfel, pentru cele 10 săptămâni de rezistență și aventură, Mirela Vaida și Oana Tomoiagă au încasat fiecare în jur de 30.000 de euro din partea postului Antena 1.

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Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, primele declarații după eliminarea de la Asia Express

Dincolo de miza financiară, cele două semifinaliste s-au declarat recunoscătoare pentru întreaga experiență trăită până la porțile marelui oraș Shanghai.

Mirela Vaida a subliniat că nu are regrete legate de deznodământul cursei.

„Pentru noi a fost un drum extrem de frumos. Nu avem niciun regret. Doar că, sigur, ziua de mâine ar fi completat povestea întreagă. Dar suntem deja aici. Am făcut lucrurile astea, care cred că au fost cea mai mare nebunie din viața noastră”, a precizat prezentatoarea tv.

La rândul ei, interpreta de muzică populară Oana Tomoiagă a mărturisit că lecția principală cu care revine acasă este legată de simplitate: „Asia Express a fost aventura vieții pentru toți, nebunia vieții, dar cred că a fost și o lecție de viață, o lecție în care am învățat lucruri despre noi, în primul rând. Fericirea stă în lucruri mici, pentru că în lucruri mici aici ne-am găsit cu toții fericirea.”

După plecarea echipei formate din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă, bătălia finală pentru trofeu se dă între echipele formate din Valerie Lungu & Alex Gîlcă și Gabi Torje & Alin Alexuc.

Sursă foto: Instagram, Facebook

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