  MENIU  
Home > Sfaturi Utile > Poate fi folosit cardul unei persoane decedate. Ce spune legea

Poate fi folosit cardul unei persoane decedate. Ce spune legea

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adina Zamfir
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

După decesul unei persoane, familia trebuie să rezolve și o serie de formalități administrative. Una dintre cele mai frecvente întrebări este dacă rudele pot folosi cardul unei persoanei decedate pentru a retrage bani sau a plăti facturi.

Decesul titularului schimbă regulile de acces la cont, iar faptul că o rudă cunoaște codul PIN sau deține cardul nu îi conferă automat dreptul de a-l folosi. Legea face diferența între utilizarea cardului, accesul la informațiile bancare și dreptul moștenitorilor de a primi banii rămași în cont. Aceste operațiuni sunt supuse unor reguli diferite, prevăzute de Codul civil și de legislația bancară.

În practică, este important ca familia să anunțe banca despre deces și să urmeze procedura legală pentru identificarea moștenitorilor și stabilirea drepturilor fiecăruia. Încercarea de a folosi cardul unei persoane decedate ca și cum titularul ar fi în viață poate crea probleme juridice, inclusiv atunci când persoana care retrage banii este chiar un membru al familiei.

Codul civil: ce faci cu banii din contul unei persoane decedate

Unul dintre cele mai importante texte de lege în această situație este articolul 954 din Codul civil, care stabilește momentul în care se deschide moștenirea. Legea prevede: „Moștenirea unei persoane se deschide în momentul decesului acesteia.” Această regulă înseamnă că, din momentul decesului, patrimoniul persoanei trebuie analizat în cadrul procedurii succesorale. În patrimoniu intră și banii aflați în conturile bancare, alături de alte bunuri și drepturi cu valoare patrimonială care pot fi transmise prin moștenire. Totuși, deschiderea moștenirii nu înseamnă că orice rudă poate retrage imediat banii. Trebuie stabilit cine are calitatea de moștenitor, ce drepturi îi revin fiecărei persoane și cum se pot efectua legal operațiunile bancare.

Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Cristina Bâtlan s-a căsătorit la 53 de ani! Avem primele imagini de la Starea Civilă! Gestul iubitului ei, Traian, a atras atenția tuturor / Foto
Recomandarea zilei

O altă prevedere importantă se regăsește în articolul 2.187 din Codul civil. Alineatul (1) precizează: „În cazul în care titularul contului decedează, până la efectuarea partajului, moștenitorii sunt considerați titulari coindivizari ai contului, pentru efectuarea operațiunilor în cont fiind necesar consimțământul tuturor coindivizarilor.”

Pe înțelesul tuturor, atunci când există mai mulți moștenitori, banii nu pot fi tratați automat ca și cum ar aparține exclusiv unuia dintre ei. Până la împărțirea legală a bunurilor, trebuie respectate drepturile celorlalți moștenitori și regulile aplicabile contului. Prin urmare, faptul că o persoană este copilul, soțul sau soția titularului decedat nu îi oferă, de unul singur, dreptul de a dispune după bunul plac de întregul sold bancar.

Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Detalii neștiute din trecutul femeii care se iubește cu Alexandru Rafila ies acum la iveală! Ce s-a aflat despre Oana Pleșan, partenera fostului Ministru al Sănătății, care e cu 22 de ani mai tânără ca el
Recomandarea zilei

Mai poate fi folosit cardul dacă persoana decedată a lăsat PIN-ul familiei?

O situație întâlnită în practică este aceea în care titularul unui cont le-a comunicat rudelor codul PIN sau le-a permis să îl ajute cu retrageri și plăți în timpul vieții. După deces, membrii familiei pot considera că această încredere le permite să continue operațiunile. Din punct de vedere juridic, însă, trebuie făcută diferența între accesul fizic la card și dreptul de a efectua tranzacții. Articolul 2.030 din Codul civil reglementează încetarea mandatului și prevede că acesta încetează, printre altele, prin „moartea, incapacitatea sau falimentul mandantului ori a mandatarului”.

Mandatul este, în esență, împuternicirea prin care o persoană autorizează o altă persoană să acționeze în numele său, în limitele stabilite. În cazul unui cont bancar, regulile aplicabile împuternicirii trebuie analizate împreună cu prevederile contractului și condițiile băncii. Așadar, dacă o persoană avea dreptul să efectueze anumite operațiuni în numele titularului, această împuternicire nu poate fi considerată automat valabilă și după deces. Nici simpla deținere a cardului, nici cunoașterea codului PIN nu înlocuiesc dreptul legal de a dispune de bani.

Este importantă și o altă distincție: încetarea mandatului și momentul în care banca află despre deces pot avea consecințe diferite în relația cu instituția de credit. De exemplu, condițiile generale ale unor bănci prevăd că decesul trebuie notificat și documentat pentru a deveni opozabil băncii în condițiile stabilite contractual.

Ce riscă persoana care retrage bani după deces?

Folosirea cardului unei persoane decedate poate avea consecințe juridice, în funcție de împrejurări. Nu orice situație poate fi încadrată automat într-o anumită infracțiune, deoarece contează modul în care au fost efectuate tranzacțiile, existența unei autorizări, scopul urmărit și eventualele prejudicii produse.

De exemplu, dacă o rudă retrage bani fără drept și îi folosește în interes propriu, pot apărea conflicte cu ceilalți moștenitori și obligația de a restitui sumele. Dacă există indicii privind o faptă penală, încadrarea juridică trebuie stabilită de organele competente, în funcție de probe și de circumstanțele concrete.

Problemele pot deveni mai complicate atunci când există mai mulți moștenitori, iar unul dintre ei retrage o sumă importantă înainte ca succesiunea să fie clarificată. Ceilalți pot solicita explicații privind operațiunile, pot cere restituirea banilor și, dacă nu se ajunge la o soluție, pot apela la instanță.

Faptul că persoana care a folosit cardul este soțul, soția sau copilul titularului nu înseamnă că orice retragere este justificată legal. Calitatea de rudă și dreptul de moștenire sunt aspecte diferite de dreptul de a efectua o anumită tranzacție bancară. De aceea, dacă există cheltuieli urgente după deces, cum ar fi plata unor servicii funerare, este recomandat ca familia să discute cu banca și cu notarul despre documentele și procedura potrivite, în loc să recurgă la retrageri neautorizate.

Ce trebuie să facă familia după decesul titularului de cont

Primul pas este anunțarea băncii despre decesul titularului. Familia trebuie să întrebe ce documente sunt necesare pentru înregistrarea situației și pentru protejarea fondurilor până la clarificarea succesiunii.

În general, procedura presupune următoarele etape:

  1. Notificarea băncii. Se prezintă certificatul de deces și se solicită informații despre pașii care trebuie urmați pentru contul respectiv.
  2. Deschiderea succesiunii. Familia se adresează unui notar public competent, care identifică moștenitorii și bunurile ce intră în masa succesorală.
  3. Obținerea certificatului de moștenitor. Documentul stabilește cine moștenește și ce cotă îi revine fiecărei persoane.
  4. Prezentarea actelor la bancă. Moștenitorii solicită eliberarea sumelor care li se cuvin sau efectuarea operațiunilor permise de lege și de procedurile instituției bancare.

Documentele cerute pot varia în funcție de bancă și de situația concretă. De regulă, sunt necesare certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului și certificatul de moștenitor sau o hotărâre judecătorească relevantă. Banca poate solicita și alte documente justificative.

Este important de reținut că informarea băncii despre deces nu este același lucru cu finalizarea succesiunii. Instituția poate restricționa accesul la cont pentru a proteja fondurile, însă dreptul de a primi banii se stabilește în condițiile legii, pe baza documentelor corespunzătoare.

Poate banca să blocheze banii din cont?

Da, banca poate restricționa operațiunile după ce află despre deces, potrivit cadrului legal aplicabil și condițiilor contractuale. Măsura urmărește să împiedice tranzacțiile neautorizate și să protejeze drepturile persoanelor care vor fi recunoscute drept moștenitori. Totuși, este importantă distincția dintre blocarea cardului și situația juridică a banilor din cont. Restricționarea cardului nu înseamnă că fondurile dispar sau că moștenitorii pierd dreptul de a le primi. Banii rămân supuși regulilor succesorale, iar distribuirea lor se face după clarificarea drepturilor persoanelor îndreptățite.

În plus, nu trebuie presupus că toate conturile sunt blocate automat în clipa decesului. În practică, banca trebuie să afle despre eveniment și să îl înregistreze conform procedurilor sale. Din acest motiv, notificarea promptă este esențială. Dacă persoana decedată avea mai multe conturi, depozite sau produse bancare, familia ar trebui să solicite clarificarea fiecărei situații. Procedura poate diferi în funcție de tipul produsului, de contract și de existența altor titulari sau împuterniciți.

Ce drepturi au moștenitorii asupra informațiilor bancare?

O altă întrebare importantă este dacă moștenitorii pot afla câți bani existau în cont și ce operațiuni au fost efectuate înainte de deces. În această privință, un reper esențial este Decizia nr. 9 din 20 mai 2024 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, pronunțată pentru interpretarea unitară a legislației privind secretul bancar.

Instanța supremă a stabilit că moștenitorii pot primi informații protejate de secretul bancar referitoare la operațiunile din perioada anterioară decesului numai dacă justifică scopul pentru care le solicită. Cu alte cuvinte, simpla calitate de moștenitor nu le oferă acces necondiționat la toate tranzacțiile efectuate de titular în timpul vieții. Banca trebuie să analizeze solicitarea și justificarea prezentată.

În schimb, după dobândirea calității de moștenitori, aceștia au dreptul să primească informațiile necesare privind soldul contului la data decesului și operațiunile ulterioare, în condițiile stabilite de Înalta Curte. Aceste date îi ajută să identifice bunurile care intră în succesiune și să își exercite drepturile legale. Această distincție este utilă mai ales atunci când există suspiciuni că anumite sume au fost retrase fără drept sau când trebuie lămurite tranzacții care pot influența împărțirea moștenirii.

Ce se întâmplă dacă există mai mulți moștenitori?

Atunci când există mai mulți moștenitori, împărțirea banilor trebuie să respecte cotele succesorale și regulile aplicabile bunurilor comune din masa succesorală. Unul dintre moștenitori nu poate considera automat că are dreptul să retragă întreaga sumă doar pentru că deține cardul sau se ocupă de formalități.

Dacă moștenitorii ajung la un acord, procedura poate fi rezolvată pe cale notarială, în condițiile legii. Dacă apar neînțelegeri privind sumele retrase, cotele cuvenite sau împărțirea bunurilor, situația poate necesita un partaj ori o soluționare în instanță.

În cazul în care unul dintre moștenitori a retras deja bani după deces, este recomandat să păstreze documentele privind tranzacțiile și să clarifice situația cu ceilalți moștenitori, notarul și, dacă este necesar, un avocat. Restituirea sumelor poate fi solicitată în funcție de circumstanțe și de drepturile fiecărei persoane.

Foto: Shutterstock

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
GSP.ro
Aryna Sabalenka i-a impresionat pe fani înaintea Turneului Campioanelor: „Fierbinte!”
Aryna Sabalenka i-a impresionat pe fani înaintea Turneului Campioanelor: „Fierbinte!”
Click.ro
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
Nuntă spectaculoasă pentru Cristina Bâtlan! Imagini exclusive de la Palatul Snagov. Dress code-ul a fost unul cu totul special
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Citește și...
Ce-a făcut Florin Maxim la primă oră a dimineții, după ce a învins-o pe FCSB. Exclusiv
Ești în depășire și treci cu viteză prin dreptul radarului. Ce mașină apare în înregistrarea Poliției
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum cureți o haină de blană fără să o deteriorezi. Metodele care pot deteriora materialul
Cum citești eticheta de pe conserva de ton: ce înseamnă zona FAO și tipurile de ton
La câte zile de concediu ai dreptul, în funcție de vechimea în muncă. Ce prevede legea
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
Wow! Avem imaginile cu tortul, dansul mirilor, a fost pe lux şi opulenţă la nunta lui Pescobar cu Lavinia

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Ce mănâncă Josephine, fiica Ginei Pistol și a lui Smiley. Regula strictă de la care prezentatoarea TV nu se abate: „O țin cât mai departe de…”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Carmen Brumă, studentă la 49 de ani. Ce au spus Mircea Badea și fiul lor când au aflat: „Nu le-a convenit foarte tare”
Proiecte speciale
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Nuntă încheiată cu dosar penal pentru mire, la Sibiu: ar fi pus camere video în dormitoarele, prizele și băile invitaților pentru a-i filma în ipostaze intime
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Ce se ascunde într-o fotografie care îți face poftă?
Libertatea.ro
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Tensiuni la Vocea României 2026, după un battle din echipa lui Tudor Chirilă. Horia Brenciu i-a acordat „Zmeura de Aur”
Avantaje
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Imagini de la petrecerea de cununie a Cristinei Bâtlan. Eleganță și rafinament. Preparatul care a fost în centrul atenției
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Laura Bretan, de nerecunoscut la 10 ani de când a câștigat „Românii au talent”. Ce femeie superbă a devenit! Unde și-a făcut apariția
Elle
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Cât costă studiile la facultatea din Milano unde merge fiica Ancăi Serea. Nu oricine își poate permite să dea anual atâția bani
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Marco și ispita Gabriela au făcut dragoste la Insula Iubirii. Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi
Marco și ispita Gabriela au făcut dragoste la Insula Iubirii. Ce a mărturisit concurentul a doua zi, cu lacrimi în ochi
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Horoscop 8 noiembrie 2026. Gelozia și cuvintele spuse la nervi pot declanșa conflicte neașteptate
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Radu Vâlcan, dezvăluiri rare despre familie. Cum a fost copilăria alături de fratele său: „Între noi sunt zece ani diferență!”
Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății și a devenit bursieră: „Vreau să iau zece pe linie”
Oana Ioniță s-a întors pe băncile facultății și a devenit bursieră: „Vreau să iau zece pe linie”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Doina Teodoru pleacă de la Pro TV și revine la Antena 1: „Mi-a plăcut foarte mult provocarea”
Observator News
Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani
Fructul exotic preferat de chinezi care a prins rădăcini în sudul României. Pomii pot rodi 200 de ani
Libertatea pentru Femei
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Cine este bărbatul cu care Paula Chirilă s-a măritat azi. Dan Giuvelic este cu 15 ani mai tânăr și are o afacere inedită
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Ultima oră! Paula Chirilă s-a măritat azi cu Dan Giuvelic, iubitul cu 15 ani mai tânăr. Imagini de colecție de la cununia civilă și detaliile nunții
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Dana Budeanu, imagini din casa în care locuiește cu fiicele sale. Lux și strălucire cum nu s-a mai văzut!
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Christian Sabbagh a răbufnit. Ce i s-a întâmplat băiatului lui, Geo, la școală: „Avem o problemă gravă!”
Viva.ro
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
"Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. E fiică de multimilionari", spunea Rareș Bogdan despre partenera lui. Dar toți și-au înghițit cuvintele când au auzit cu ce se ocupă soția lui, de fapt, și din ce câștigă bani
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Ea a fost căsătorită de două ori, cu milionarul Robert Negoiță și cu milionarul Mădălin Stan, și are un copil cu fiecare dintre ei...Ce s-a aflat însă despre Sorina Docuz și actualul ei partener, Marcel Ciolacu, i-a lăsat mască pe mulți. Totul a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Este o femeie discretă, dar extrem de frumoasă, iar Marcel Ciolacu părea îndrăgostit lulea de ea, însă totul s-a rupt brusc între ei!! Ce s-a aflat însă acum despre Roxana, fosta soție a lui Marcel Ciolacu
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt
Redactia.ro
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Mâine se deschid cerurile pentru 3 zodii! Vine cea mai bună perioadă a anului. Norocul le schimbă destinul începând cu 6 noiembrie 2026
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
Zodia care lasă ghinionul în urmă în noaptea de Sfântul Dumitru. De mâine începe un capitol complet nou
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
„Nostradamus al Americii”, predicție sumbră pentru 2028: «Al treilea Antihtist...»
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Copilul tot copil ramane. Ce a facut dragalasul ANTIM, azi, la investirea NOULUI GUVERN. Toti au zambit
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Dozele mari de vitamina D, testate într-un studiu pe pacienți cu cancer de colon metastatic. Rezultatul neașteptat
Dozele mari de vitamina D, testate într-un studiu pe pacienți cu cancer de colon metastatic. Rezultatul neașteptat
Un nou medicament reușit să restabilească funcția ficatului îmbătrânit. În numai 14 zile, a scăzut și o proteină asociată Alzheimer, și colesterolul rău
Un nou medicament reușit să restabilească funcția ficatului îmbătrânit. În numai 14 zile, a scăzut și o proteină asociată Alzheimer, și colesterolul rău
9 fraze pe care femeile încep să le spună când își dau seama că relația nu mai poate fi salvată
9 fraze pe care femeile încep să le spună când își dau seama că relația nu mai poate fi salvată
Cele 6 tipuri de paste care NU cresc brusc glicemia. Ce recomandă nutriționiștii
Cele 6 tipuri de paste care NU cresc brusc glicemia. Ce recomandă nutriționiștii
TV Mania
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
„Palatul” din Popești-Leordeni! Cum arată casa Irinei și a lui Răzvan Fodor, cu 7 camere și o grădină spectaculoasă. Au peste 30 de soiuri de trandafiri
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Ai văzut cum trăiesc Valerie Lungu și Alex Gîlcă după „Asia Express”? Ce vilă și-au construit de la zero! Cei doi au ales un decor cu influențe pariziene, nuanțe elegante și detalii care îți fură privirea. Au chiar și dressinguri separate
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Dana Rogoz a transformat o casă veche din Viscri într-un loc superb! Cum arată acum proprietatea pe care a salvat-o
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
Tavan de sticlă și o vilă de 400.000 de euro! Cum arată casa lui Pepe, în care artistul și-a deschis ușile. Imagini spectaculoase din interior
CSID.ro
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Cum arăta Mira de la „Insula Iubirii” înainte. Transformarea prin care a trecut iubita lui Ian
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Cum arată și cu ce se ocupă în prezent Dana, prima soție a lui Dan Petrescu. După 10 ani de căsnicie, antrenorul a fost înșelat cu Radu Niculescu
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Ana Morodan a dezvăluit problemele de sănătate care au ținut-o 8 luni la spital. „M-a făcut praf. Financiar, emoțional, psihic”! A urmat un tratament strict
Libertatea
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Românul David Filipaș, cel mai tânăr somelier de ulei de măsline din lume, arată cum să alegi un ulei extravirgin adevărat
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
Crema antirid de 10,95 lei care a obținut rezultate aproape identice cu un produs de 24 ori mai scump
Un celebru youtuber american a mâncat un preparat gătit de Susana într-un ghetou din România și a fost impresionat: „Sățioasă și plină de gust”
Un celebru youtuber american a mâncat un preparat gătit de Susana într-un ghetou din România și a fost impresionat: „Sățioasă și plină de gust”
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Românii plătesc o avere să petreacă Revelionul la hotelurile deținute de vedete. Cazarea în noaptea dintre ani costă mai mult decât salariul minim pe economie
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton