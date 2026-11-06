Gina Pistol, dezvăluiri emoționante despre latura romantică a lui Smiley: „Am plâns cu sughițuri!” Cum a surprins-o artistul

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Gina Pistol și Smiley formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar după aproape zece ani de relație și trei ani de căsnicie, cei doi continuă să se surprindă reciproc și să își construiască viața în doi cu multă complicitate.

Într-un interviu recent, vedeta a vorbit fără ocolișuri despre latura romantică a artistului, dar și despre micile divergențe de zi cu zi generate de diferențele de temperament. De la surprizele emoționante care au făcut-o să plângă în hohote, până la compromisurile necesare într-o locuință împărțită între un artist visător și o soție extrem de organizată, Gina a dezvăluit cum arată cu adevărat viața lor de familie.

Ancora din viața artistului și surprizele care au lăsat-o fără cuvinte

Privind în urmă la decada petrecută alături de Smiley, Gina Pistol mărturisește că a simțit din primul moment că el este bărbatul potrivit pentru ea, cel alături de care avea să își întemeieze o familie. Artistul a reușit de-a lungul timpului să îi demonstreze constant afecțiunea, transformând momentele aniversare în amintiri de neuitat. Printre cele mai impresionate surprize pregătite de soțul său se numără o feerie de luminițe care i-a acoperit întreaga curte:

„Eu venisem de la filmări, eram la poartă și nu înțelegeam ce se întâmplă. Știam că e curtea mea, dar am crezut că am greșit. Era totul feeric. Am stat la poartă și am început să plâng. Dar nu așa, o lacrimă… am plâns cu sughițuri. Am realizat că era surpriza de ziua mea, dar, în timp ce plângeam, mă gândeam și cât o să ne ia să dăm jos toate luminițele” – a spus Gina Pistol, într-un interviu pentru viva.ro.

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Un alt episod la fel de emoționant s-a petrecut într-o dimineață în care artistul a adus un cvartet de coarde chiar în sufrageria casei lor, luând-o pe nepregătite în timp ce ieșea de la duș:

„Noi avem ritualul ăsta, să ascultăm muzică și să ne bem cafeaua împreună înainte să plec eu de acasă, așa că nu mi s-a părut neapărat ceva ciudat. Doar că muzica se auzea foarte clar. Am ieșit din baie, cu părul prins în prosop, și am văzut cvartetul în living. Și am început să plâng. Atunci eram și însărcinată, eram și mai sensibilă” – a mai spus ea.

Provocările vieții în doi: Un artist visător și o soție exigentă cu ordinea

Dincolo de gesturile romantice și de armonia familială, Gina Pistol recunoaște că diferențele de personalitate își spun cuvântul în viața cotidiană. Împăcarea dintre firea boemă și împrăștiată a lui Smiley și spiritul extrem de organizat, aproape militar, al Ginei presupune negocieri permanente și multă răbdare din partea amândurora:

„Încă lucrăm la asta. Este o luptă pe care nu o câștigă nimeni. Uneori mai lasă el de la el, alteori mai las eu. Și tot așa” – a mai spus soția lui Smiley.

În ciuda acestor mici provocări casnice, cuplul rămâne un reper de stabilitate în lumea mondenă, bazându-se pe iubire, înțelegere reciprocă și pe sprijinul necondiționat pe care și-l oferă zi de zi.

Foto – Facebook

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