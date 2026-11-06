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Ilona Brezoianu, despre scandalul cu Andreea Bălan: „Am fost anihilată din showbiz. A vorbit urât despre mine”

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Rivalitatea neașteptată dintre Ilona Brezoianu și Andreea Bălan continuă să stârnească valuri în lumea mondenă. După ce artista a lansat săgeți usturătoare la adresa actriței odată cu schimbarea de la masa juriului „Te cunosc de undeva!”, proaspăta mămică a decis să vorbească deschis despre întregul episod.

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Tensiunile dintre cele două vedete au izbucnit în momentul în care Andreea Bălan a părăsit pupitrul juraților show-ului de transformări de la Antena 1, iar locul rămas liber a fost ocupat de Ilona Brezoianu. La scurt timp după despărțirea de emisiune, cântăreața nu s-a sfiit să facă remarci acide în spațiul public, catalogând-o pe actriță drept una dintre cele mai antipatice prezențe din peisajul monden românesc și sugerând că rolul asumat ar fi o „pălărie mult prea mare” pentru ea.

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Invitată în podcastul „Acasă la Măruță”, Ilona Brezoianu a vorbit cu deschis despre reacția neașteptată a artistei și despre cum a trăit ea acel schimb de replici cu sens unic.

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Actrița a explicat că nu a existat niciodată o dispută personală înainte de acel moment și că prezența sa în show a fost rezultatul unui proces normal de selecție.

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„Am fost anihilată din showbiz. Cătălin, Andreea Bălan a vorbit urât despre mine. A spus că port o pălărie mai mare decât trebuie și eu nu port pălărie, asta a fost una dintre jigniri. Eu nu am purtat pălărie. Pur și simplu am simțit că nu-i ok să-mi facă chestia asta. Nu, n-am avut (n.r. conflicte înainte). Ăla a fost singurul meci, adică nu mă așteptam. Știi cum a fost? A dat doar ea și eu am luat, știi? Domne, s-a dat, dar s-a și luat. Eu doar am simțit că am luat. Eu am jurizat actorie, ea juriza coregrafie, dans, eu nu mă pricep la coregrafie, adică mă pricep la coregrafie, dacă îți fac acum un dans o să zici «bă, da»”, a spus ea în timpul podcastului.

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Mai mult, atribuțiile sale la masa juriului au vizat exclusiv actoria, în timp ce Andreea Bălan puncta coregrafia și momentele de dans.

Eu pot, dar nu, eu am jurizat actorie, am dat o probă, adică am spus asta în interviuri, ca lumea să înțeleagă că nu am luat locul nimănui. Chiar a fost un casting pentru un nou jurat și s-a nimerit să-l iau eu. Adică dacă-l lua altcineva probabil că tot așa era o pălărie prea mare, nu știu pentru cine era potrivită pălăria. Ei îi plăcea pălăria, știi? Asta-i faza și s-a supărat pe pălăria mea. Dar pălăria mea e alta, cu totul și e în altă zonă și e în zona actoriei pe care eu consider că o cunosc bine, adică îmi cunosc meseria și puteam să jurizez această ramură în acest concurs pe care îl și câștigasem o dată și o dată l-am pierdut, dar am ajuns în finală”, a mărturisit Ilona Brezoianu.

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Sursă foto: Instagram

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