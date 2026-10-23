De ce s-au îndepărtat, de fapt, fetele de la trupa Andre. Andreea Antonescu: „Este mult mai simplu decât și-au imaginat oamenii”

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Relația dintre Andreea Antonescu și Andreea Bălan continuă să stârnească interesul publicului, după ani întregi în care prietenia, fuziunea muzicală din trupa Andre și momentele de distanțare au ținut prima pagină a ziarelor.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Antonescu a vorbit deschis despre schimbările care au apărut în legătura lor, demontând ipoteza neînțelegerilor provocate de orgolii. De asemenea, artista a oferit un răspuns elegant și rezervat cu privire la decizia de a nu fi prezentă la nunta fostei sale colege de scenă.

Anii petrecuți pe scenă și o legătură greu de egalat

Proiectul muzical Andre a marcat o întreagă generație, iar succesul uriaș cunoscut la o vârstă foarte fragedă le-a unit pe cele două cântărețe într-un mod unic. Andreea Antonescu recunoaște că amintirile și experiențele trăite împreună rămân fundamentul respectului pe care i-l poartă Andreei Bălan, chiar dacă parcursul lor s-a separat de-a lungul timpului.

„Cred că oamenii au crescut odată cu noi și de aceea au simțit mereu că fac parte din povestea noastră. Am început de foarte tinere, am trăit împreună niște experiențe extraordinare și este normal ca publicul să fie curios. Ce ne-a ținut împreună a fost, în primul rând, faptul că am împărțit niște ani pe care foarte puțini oameni îi pot înțelege. Am crescut pe scenă, am cunoscut succesul foarte devreme și am trecut împreună prin lucruri pe care alții poate le trăiesc într-o viață întreagă”, a declarat Andreea Antonescu pentru viva.ro.

Maturizarea și drumurile separate, fără căutarea unui vinovat

Referitor la momentele în care au ajuns să se îndepărteze, cântăreața este de părere că schimbările fac parte din evoluția firească a fiecărei persoane. În locul unor conflicte sau speculații legate de orgolii, artista pune accent pe înțelepciunea acumulată odată cu trecerea anilor și pe alegerile individuale.

„Ce ne-a despărțit? Pur și simplu viața. Fiecare dintre noi a avut propriul drum, propriile alegeri, propriile provocări. Cred că este firesc. Oamenii evoluează diferit și nu cred că trebuie să căutăm mereu un vinovat atunci când două destine ajung să meargă pe căi diferite. Cred că este mult mai simplu decât și-au imaginat oamenii.

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Nu cred că totul poate fi explicat prin orgolii. De multe ori este vorba doar despre maturizare și despre faptul că fiecare își construiește propria viață. Astăzi văd lucrurile cu mult mai multă înțelepciune decât la 20 de ani. Înțeleg că oamenii intră în viața noastră cu un scop, iar uneori acel scop se transformă odată cu timpul. Și este în regulă. Important este să rămână respectul. Eu aleg întotdeauna respectul”, a explicat artista.

Punctul final pe marginea absenței de la nuntă

Subiectul neparticipării sale la nunta Andreei Bălan a stârnit numeroase comentarii în spațiul public, însă Andreea Antonescu a ales să trateze situația cu discreție și maturitate. Artista a precizat că preferă să lase deoparte justificările și polemicile, privind înainte cu împăcare și transmițându-i gânduri bune fostei sale colege.

„Am văzut și eu că s-a discutat despre acest subiect, dar am ajuns într-un moment al vieții mele în care nu mai simt nevoia să explic fiecare situație sau să răspund fiecărei speculații. Sunt lucruri care țin pur și simplu de parcursul fiecăruia dintre noi și cred că maturitatea înseamnă și să știi când să lași lucrurile acolo unde sunt, fără reproșuri și fără regrete.

Eu aleg să păstrez lucrurile frumoase, respectul pentru ceea ce am construit împreună și să privesc înainte. Îi doresc Andreei să fie fericită și să se bucure de tot ceea ce trăiește. Până la urmă, fiecare dintre noi are propriul drum, iar eu sunt foarte împăcată cu al meu”, a încheiat Andreea Antonescu.

Foto – Facebook

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