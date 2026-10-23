Alina Laufer, reacție fermă după valul de critici legate de operațiile estetice: „N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură!”

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Alina Laufer a ajuns la capătul răbdării în urma valului de reacții negative din mediul online, apărut după ce a distribuit o imagine recentă de la ziua de naștere a soțului său, Ilan Laufer. Deși fotografia era una de familie, atenția internauților s-a mutat rapid asupra fizicului vedetei, declanșând un val de judecăți și comentarii dureroase.

Invitată în cadrul emisiunii „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță la Kanal D2, prezentatoarea TV a vorbit deschis despre procedura la care a apelat, motivele din spatele deciziei sale și modul în care gestionează răutatea din mediul virtual.

Valul de ură din mediul online a luat-o prin surprindere

Vedeta a explicat că a optat recent pentru o procedură de lifting temporal și frontal endoscopic, o intervenție menită să îi ofere un aspect mai proaspăt. Cu toate acestea, reacțiile agresive ale celor din jur au afectat-o profund, mai ales că totul a pornit de la o simplă postare aniversary.

„Mi-am făcut un lifting temporal și frontal endoscopic. Asta m-a deranjat foarte tare, că era poza o postare de la ziua lui Ilan și toată lumea a comentat. S-a ajuns destul de departe dacă m-am enervat eu atât de tare.

N-am înțeles nici până acum de unde atâta ură. Cred în continuare că trebuie să ai un anumit tip de caracter care, nu știu, se frustrează foarte tare sau invidios trebuie să fii ca să poți să verși asemenea ură. Eu, de exemplu, nu comentez niciodată. N-o să mă vezi, ori am ceva bun de spus, altfel le țin pentru mine”, a mărturisit Alina Laufer.

O alegere asumată în lupta cu trecerea timpului

Răspunzând criticilor care au întrebat-o insistent de ce nu a ales să îmbătrânească natural, Alina Laufer a subliniat că fiecare persoană este liberă să decidă asupra propriului corp și asupra modului în care își dorește să arate atunci când se privește în oglindă.

„Referitor la intervenția mea estetică, în viață poți să fii așa, uite că se întreba lumea: ‘Dar de ce n-a rămâs ea așa, că așa de frumoasă ce era’. Nu aș mai vrea să am 20 de ani. Aș vrea, normal, doar că nu mai am. Dar pot să fiu așa, fie ești tânăr, că ești tânăr, fie îmbătrânești. Poți să ai un aspect fie tânăr, fie bătrân, fie operat. Deci astea sunt cele trei variante. Eu am ales aspectul operat, e alegerea mea cu care eu trebuie să trăiesc și să mă uit în oglindă. Mie îmi place să mă văd aranjată”, a adăugat vedeta.

Alina Laufer a precizat că intervențiile estetice nu reprezintă o căutare obsesivă a perfecțiunii, ci fac parte dintr-un ritual personal prin care își menține moralul ridicat și starea de bine în fiecare zi. Vedeta este determinată să își îngrijească aspectul fizic după propriile reguli, indiferent de părerile celor din jur.

„O să optez pentru varianta asta tot restul vieții mele. Nu este genul meu să stau și să mă las să mă înfrângă viața. Dacă mie ceva îmi ridică moralul… pentru că ți-am zis, victorii mici, în fiecare zi eu trebuie să simt o victorie. Eu dacă mă scol dimineața, mă duc, mă machiez, mă aranjez puțin, îmi pun ceva drăguț pe mine, o consider o victorie. Nu cred în perfecțiune așa la nivel estetic. La nivel estetic nu există. Există așa o interpretare, o cea mai bună variantă a mea”, a încheiat prezentatoarea TV.

Foto – Facebook

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