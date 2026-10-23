Pavel Bartoș, dezvăluire neașteptată despre iubitul uneia dintre fiice: „Nu mă așteptam să fie așa!” Cum a ajuns să lucreze cu el

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Pavel Bartoș și soția sa, Anca, se bucură de o căsnicie solidă de peste două decenii, timp în care au construit o familie numeroasă și unită alături de cele trei fiice ale lor, Eva, Rita și Sofia. Îndrăgitul prezentator de la „Vocea României” trece în prezent printr-o etapă nouă și plină de emoție, în care fetele mari își fac propriul drum în viață și părăsesc cuibul părintesc.

Invitat în podcastul moderat de Mihai Morar, actorul a vorbit cu multă mândrie despre realizările fiicei sale celei mari, Eva, dar a oferit și un detaliu neașteptat despre relația extrem de apropiată pe care o are cu tânărul din viața acesteia.

Eva a devenit un adult independent

Ieșirea din casă a fiicei celei mari a adus schimbări importante, dar și motive uriașe de bucurie pentru îndrăgitul actor. Eva a absolvit Facultatea de Drept, este studentă la masterat și și-a asumat pe deplin stilul de viață de adult, mutându-se împreună cu iubitul ei, Victor.

Ceea ce nu știa multă lume este că tânărul a devenit între timp o prezență indispensabilă și în activitatea profesională a viitorului său socru, ocupându-se direct de imaginea acestuia în mediul online.

„Eu îți dau acum un secret. Eu ți-am făcut cunoștință cu el, cu Victor. Așa. El se ocupă de online-ul meu. Știi cine e el? Este iubitul fetei mele, Eva. Mă uitam la Eva. Eva, de care sunt atât de mândru. De, bine, sunt mândru de toți, dar Eva, cumva, a devenit mare, a devenit adult, e cumva pe picioarele ei. Și sunt atât de… Băi, mă face atât de mândru!

Cum gestionează, de când a plecat, de când s-a mutat singură, bine, s-a mutat cu Victor. De când are un tip de responsabilitate pe care nu îl avea înainte sau pe care nu l-am observat eu cât era acasă. Acum, ea e responsabilă, are… Nu, este fantastică! Sunt atât de mândru de ce i se întâmplă. Ea e la Drept, acum a terminat Dreptul, e la masterat. Bine, eu încă cred că ea va deveni, poate deveni un foarte, foarte bun producător. Gestionează lucrurile într-un anume fel”, a mărturisit Pavel Bartoș în podcastul lui Morar.

Emoția părinților care își văd copiii zburând din cuib

Schimbările nu s-au oprit la mutarea Evei, întrucât și fiica mijlocie a familiei, Rita, a făcut pasul spre independență, lăsându-i pe Pavel și pe soția sa doar cu fiica cea mică. Deși tranziția este plină de dor și grea pentru orice părinte, prezentatorul TV consideră că această etapă reprezintă mersul firesc al lucrurilor și un motiv de împlinire.

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„Acum am rămas cu una singură. Da, pentru că mi-a plecat și cealaltă mare, adică mijlocie. Pe de altă parte, bucurați-vă că se întâmplă așa, că lucrurile sunt normale. Normal că ți-e foarte greu, că acum eu trec peste plecarea celei mijlocii. Eva a terminat facultatea, la master acum”, a explicat actorul.

Membru din familie și partener de lucru: Relația specială dintre Pavel Bartoș și Victor

Colaborarea profesională dintre Pavel Bartoș și iubitul fetei sale a adus un plus de energie în viața prezentatorului, dar a stârnit și momente amuzante în platoul emisiunii. Întrebat de Mihai Morar, în glumă, dacă nu cumva Victor ajunge să petreacă mai mult timp alături de el decât de propria parteneră, prezentatorul a oferit o replică plină de umor.

„Adevărul e că, pentru mine, e un om de bază în ceea ce fac zi de zi, e un om de bază. Nu mă așteptam să fie așa, că relația asta n-a devenit de când l-am cunoscut. Da, probabil că se duce cu mai mult dor acasă, habar n-am, mă”, a glumit Pavel Bartoș.

Foto – Facebook

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