Cine este Natalia Intotero, noua ministră a Mediului. De la profesoară de provincie și pasionată de mașini de lux, la scandaluri politice și afaceri de familie

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O prezență extrem de activă în eșalonul superior al Partidului Social Democrat, Natalia-Elena Intotero revine în prim-planul scenei politice. Învestită recent la conducerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, politicianul din Hunedoara bifează deja cel de-al patrulea portofoliu ministerial din carieră. Deși traseul său politic pare un succes conturat din plin, numirea la Mediu a stârnit numeroase controverse.

Cine este Natalia Intotero

Născută la 14 ianuarie 1976 în orașul Brad, județul Hunedoara, Natalia Intotero și-a început cariera departe de holurile Palatului Victoria. În prima fază, aceasta a lucrat ca învățătoare, ulterior devenind profesoară de limba română și engleză și directoare de școală în orașul natal.

Nevoia de afirmare a împins-o rapid spre continuarea studiilor, parcursul ei educațional devenind ulterior un subiect dezbătut în presă. A absolvit Facultatea de Limbă și Literatură Română – Engleză, dar și Facultatea de Relații Internaționale și Studii Europene la Universitatea Spiru Haret. Ulterior, și-a completat studiile cu cursuri la Institutul Diplomatic Român, un masterat la Institutul Social Democrat „Ovidiu Șincai” și formări la Colegiul Național de Apărare.

O carieră politică fulminantă

Apropiată de conducerea PSD, Natalia Intotero a fost adesea descrisă drept un membru de încredere, un veritabil executant al directivelor de partid. Portofoliile pe care le-a bifat de-a lungul anilor indică o polivalență politică remarcabilă:

2004 – 2008: Consilier local și consilier județean Hunedoara;

Consilier local și consilier județean Hunedoara; 2009: Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe;

Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe; 2018 – 2019: Ministru-delegat pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Dăncilă;

Ministru-delegat pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Dăncilă; 2023 – 2024: Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse;

Ministru al Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; 2024 – 2025: Ministru al Culturii;

Ministru al Culturii; 2026: Ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor.

Pe lângă funcțiile din Executiv, Intotero a strâns și mai multe mandate succesive de deputat în Parlamentul României, reprezentând județul Hunedoara.

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Natalia Intotero este căsătorită cu un om de afaceri italian

În plan personal, noua ministră este căsătorită cu Michele Massimiliano Intotero, un cetățean italian axat pe afaceri imobiliare și comerciale în zona Hunedoarei.

Declarația de avere a politicianului a stârnit un val de reacții ironice odată cu preluarea portofoliului de la Mediu. În ciuda faptului că conduce acum o instituție responsabilă cu politicile verzi și reducerea emisiilor de carbon, Natalia Intotero deține vehicule bine cunoscute pentru consumul ridicat: o mașină de lux Porsche Panamera și o motocicletă Harley Davidson, potrivit G4Media.

Totodată, credincioasă declarată, Natalia Intotero spunea în trecut că își găsește liniștea în lecturile religioase, mărturisind că citește Psaltirea în fiecare seară și că este o apropiată a spațiului duhovnicesc de la Mănăstirea Prislop.

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Controverse, probleme și atacuri politice: De la afacerile de familie la „războiul” cu ONG-urile

Numirea Nataliei Intotero la cârma Mediului nu a fost scutită de critici dure din partea opoziției și a societății civile.

Opoziția și publicațiile de investigație au reliefat faptul că Intotero are zero legături profesionale cu politicile de mediu, iar pasiunile sale pentru bolizi puternic poluanți contrastează puternic cu misiunea ministerului.

Originară din zona minieră a Văii Jiului, Natalia Intotero a fost o susținătoare vocală a exploatărilor de cărbune, declarând deschis că „fără soluții, nu închidem nimic”, conform PressHub. Această viziune intră în coliziune directă cu angajamentele europene de decarbonizare.

De-a lungul activității parlamentare, numele său a fost vehiculat în mai multe deblocări de ședințe cu scandal. În plus, reprezentanții USR au cerut oficial sancționarea sa pentru încălcarea regulamentului în cadrul ședințelor de plen.

De asemenea, presa a semnalat în repetate rânduri faptul că firmele din mediul familial au derulat de-a lungul timpului contracte consistente cu instituții publice din județul Hunedoara (precum Consiliul Județean sau primării locale).

În scurtul mandat la Cultură, Natalia Intotero a intrat în conflict cu diverși manageri de instituții culturale, un exemplu fiind demiterea contestată a conducerii Muzeului Național de Istorie.

Ce își propune Natalia Intotero la Ministerul Mediului

Misiunea sa la conducerea Ministerului Mediului se anunță una complicată. În cadrul audierilor parlamentare, noua ministră a punctat câteva dintre obiectivele sale principale:

Eficientizarea și debirocratizarea avizelor de mediu;

Continuarea investițiilor în infrastructura de apă și canalizare (peste 800 de milioane de euro);

Reformarea Programului Rabla începând cu 2027 pentru susținerea autoturismelor accesibile;

Măsuri mai rapide privind gestionarea faunei sălbatice (intervenții în cazul urșilor) și combaterea tăierilor ilegale de lemn.

Sursă foto: Hepta

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