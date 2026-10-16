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Un nou proiect de lege propus de AUR vizează cheltuielile pentru delegațiile externe ale președintelui României. Doar persoanele cu funcții oficiale sau statut legal recunoscut vor putea beneficia de fonduri publice. Partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru, ar putea fi afectată de acest proiect.

AUR a depus un proiecte de lege privind cheltuielile pentru delegațiile președintelui

Cheltuielile de protocol ale însoțitorilor președintelui României ar putea fi reglementate mai strict, potrivit unui proiect de lege depus recent în Parlament de 68 de parlamentari AUR. Propunerea, care vizează modificarea Legii nr. 47/1994 privind serviciile din subordinea Președinției, prevede că doar persoanele cu un statut oficial recunoscut prin lege vor putea beneficia de fonduri publice pentru deplasările externe alături de șeful statului.

Proiectul legislativ, inițiat pe 14 octombrie 2026, introduce criterii mai stricte pentru desemnarea însoțitorilor președintelui în vizite oficiale peste hotare.

Conform documentului, doar angajații Administrației Prezidențiale, demnitarii, reprezentanții autorităților publice, personalul diplomatic și consular, experții, interpreții, precum și cei responsabili de securitate, comunicații sau asistență medicală vor putea face parte din delegații pe cheltuiala statului.

În ceea ce privește soțul sau soția președintelui, aceștia vor avea dreptul de a participa la vizite oficiale și de a beneficia de sprijin financiar din partea statului doar dacă prezența lor este justificată de natura sau protocolul evenimentului.

„Soțul sau, după caz, soția Președintelui României, poate face parte din delegația oficială și poate beneficia de suportarea din fonduri publice a cheltuielilor aferente deplasării externe, atunci când participarea este prevăzută de caracterul, programul ori protocolul oficial al vizitei”, se menționează în proiectul de lege.

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Mirabela Grădinaru, în atenția legii

Deși proiectul de lege nu menționează nume, nu este greu de observat că printre cei vizați indirect s-ar putea număra și Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan.

Conform noilor reglementări propuse, participarea acesteia la delegațiile externe ale președintelui ar trebui să fie justificată printr-un statut oficial sau printr-o necesitate protocolară clară.

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Această inițiativă legislativă vine pe fundalul unor întâlniri oficiale importante, cum ar fi cea dintre Nicușor Dan, premierul Bulgariei și șeful NATO, unde au fost discutate inclusiv atacurile recente cu drone din Marea Neagră. În contextul tensionat din regiune, Bulgaria analizează chiar activarea articolului 4 al NATO, ceea ce ar putea aduce noi provocări pentru diplomația românească.

Sursă foto: Profimedia

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