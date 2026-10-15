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Alertă alimentară la Buzău, după ce au fost descoperite 21 de cazuri de salmonella în carnea de pasăre

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.  Actualizat 15.10.2026, 12:01
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Salmonella continuă să ridice semne de îngrijorare în 2026. Cu 21 de alerte alimentare raportate doar în primele opt luni ale anului privind carnea de pasăre contaminată, autoritățile sanitar-veterinare din Buzău avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea publică. Două dintre aceste cazuri au implicat serotipul periculos Salmonella enteritidis.

21 de cazuri de Salmonella, descoperite în carnea de pasăre

Salmonelozele sunt boli infecțioase cauzate de peste 2.000 de serotipuri de Salmonella, transmite DSVSA Buzău. Acestea se transmit de la animale la oameni prin consumul de ouă crude, carne insuficient preparată termic sau lapte nepasteurizat. Inspectorii sanitar-veterinari subliniază că bacteria poate pătrunde în organism și prin fructe sau legume spălate cu apă contaminată sau manipulate incorect.

„Carnea se contaminează adesea în timpul sacrificării animalelor, prin contactul cu conținut intestinal. În bucătărie, contaminarea încrucișată este frecventă atunci când se folosesc aceleași ustensile pentru carne crudă și alimente care nu necesită preparare termică”, explică DSVSA Buzău pentru Agerpres.

Gătirea corectă, la temperaturi de peste 70°C – 75°C, distruge bacteriile și previne toxiinfecțiile alimentare.

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Alertele alimentare, un semnal de alarmă

Anul 2026 a adus o creștere semnificativă a alertelor alimentare legate de Salmonella spp. în carnea de pasăre, comparativ cu cele opt raportate în 2025. Toate notificările sunt procesate prin sistemul informatic european pentru siguranță alimentară, iar produsele suspecte sunt retrase de la comercializare până la confirmarea serotipului.

„Toată cantitatea este verificată și retrasă pentru a elimina riscul contaminării”, menționează DSVSA Buzău.

Un caz particular, raportat în județul Buzău, a implicat o probă de carne de pui grill contaminată cu Salmonella Senftenberg. Deoarece acest serotip nu impune distrugerea produsului, carnea a fost dată spre consum. În luna iulie 2026, autoritățile au prelevat 278 de probe alimentare, din care doar una a indicat prezența bacteriei.

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Cum prevenim contaminarea

Prevenția începe cu igiena riguroasă. Spălarea corectă a mâinilor, curățarea ustensilelor și evitarea utilizării acelorași suprafețe pentru carne crudă și alimente consumate fără preparare termică sunt esențiale.

„Carnea se contaminează adesea în timpul sacrificării animalelor, prin contactul cărnii cu conţinut intestinal, laptele prin consumul de lapte crud de la animalele bolnave, în bucătărie se produce contaminarea încrucişată prin folosirea aceluiaşi tocător sau cuţit pentru carnea crudă, ulterior pentru alimente care se consumă fără preparare termică. Se pot transmite şi direct de la om, datorită igienei precare după utilizarea toaletei. (…) Ca măsuri generale de prevenţie, se va acorda o atenţie deosebită igienei spaţiilor, a utilajelor, ustensilelor, igienei personale, a respectării regulilor generale de igienă. Recomandăm (…) asigurarea unor temperaturi interne sigure la preparare, ţinând cont de faptul ca Salmonella este distrusă complet prin gătire la temperaturi de peste 70°C – 75°C. Deoarece bacteriile pot supravieţui cu uşurinţă la temperaturi scăzute şi chiar la congelare (până la -20°C), prepararea termică corectă rămâne cea mai sigură metodă de eliminare a riscului de toxiinfecţie alimentară”, avertizează experții.

Foto: Shutterstock

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